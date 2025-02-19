سر وراء رفض إسرائيل الانسحاب من 5 مناطق لبنانية

أثار رفض إسرائيل الانسحاب من 5 مناطق بجنوب لبنان رغم المناشدات الدولية تنفيذا لاتفاق لبنان، جدلا كبيرا حول سر بقاء إسرائيل في هذه المواقع.

وطالبت باريس تل أبيب بالانسحاب الكامل من لبنان، رافضة استمرار وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي في 5 مواقع.

وقال بيان لوزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، إن فرنسا علمت باستمرار انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، وهو ما تعتبره خطوة مهمة في تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار وقف الأعمال العدائية المبرم في 26 نوفمبر 2024 بين لبنان وإسرائيل.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال يحافظ على وجوده في 5 مواقع على الأراضي اللبنانية، مشدة على ضرورة الانسحاب الكامل للاحتلال من الأراضي اللبنانية في أقرب وقت ممكن، وفقا لأحكام اتفاق وقف إطلاق النار.



أهمية تلك المناطق

رجّحت مصادر "العربية/الحدث" بأن يكون وراء قرار إسرائيل البقاء بتلك المناطق الخمس اللبنانية، رسالة إلى الداخل، حيث إنها تركت لنفسها موطئًا في لبنان يقابل كل مستوطنة إسرائيلية في الشمال كان نزح منها سكانها بفعل صواريخ حزب الله أثناء الحرب على غزة.

كما أن هناك أهمية استراتيجية، ففي كل منطقة سيبقى فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة مرتفعة على طول الخطر الأزرق تراقب العمق اللبناني.

إذ ستبقى إسرائيل في منطقة اللبونة مقابل مستوطنة شلومي، وهي منطقة مرتفعة وتطل على مناطق طويلة تطل على داخل لبنان، خصوصا أن إسرائيل لن تستطيع استخدام الطيران والمسيرات بعد الانسحاب، بالتالي تحتاج نقاطا مرتفعة عالية.

كذلك هناك نقطة في جبل بلاط المقابلة لمستوطنة زرعيت، ونقطة أخرى في جبل الديب المقابلة لمستوطنة أفيفيم، وجبل الدير أصبع الجليل الحمامص، وفي الجهة المقابلة لمستوطنة مرغريوت وكريات شمونة.

وكانت إسرائيل امتنعت عن سحب كامل قواتها من لبنان بحلول الثلاثاء 18 فبرايرالحالي، حيث كان من المفروض أن يستكمل جيشها سحب قواته في 26 يناير، وفقا للمهلة المحددة في الاتفاق بين إسرائيل ولبنان، قبل أن يتم الإعلان عن تمديدها بضوء أخضر من البيت الأبيض.

كما استمر انتشار قواتها في المواقع الخمس على طول الحدود، تحت ذرائع أمنية.



تأكيد فرنسي ورد من حزب الله

يشار إلى أن فرنسا كانت دعت جميع الأطراف إلى تبني اقتراحها الذي يمكّن قوات اليونيفيل من أن تنتشر في هذه المواقع الخمسة في المنطقة المجاورة مباشرة للخط الأزرق، لتحل محل القوات الإسرائيلية وتضمن أمن السكان هناك.

كما أعلنت أنها ستواصل تولي جميع المهام المحددة في اتفاق 26 نوفمبر 2024 إلى جانب الولايات المتحدة في إطار الآلية.

ورحبت كذلك بإعادة انتشار الجيش اللبناني، بالتنسيق الوثيق مع اليونيفيل وآلية مراقبة وقف إطلاق النار، في المواقع التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية.

ورأت أن هذا التموضع سيسمح بتنفيذ عمليات إزالة التلوث ومرافقة عودة السكان في أفضل الظروف الأمنية الممكنة، مجددة دعمها لعمل قوات اليونيفيل، والتذكير بدورها الأساسي في أمن المنطقة.

يذكر أن إسرائيل كانت أكملت انسحابها من جنوب لبنان، الثلاثاء، في الموعد النهائي المحدد بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة، لكنها بقيت مؤقتا في 5 نقاط زعمت أنها "ضرورية لأمنها".

بدوره، أعلن حزب الله أن إسرائيل لا تزال تحتل أراضي لبنانية، محمّلًا الحكومة اللبنانية مسؤولية إخراجها وفق الاتفاق.

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