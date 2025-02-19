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خارج الحدود

تعيين مرشح ترامب المؤيد للرسوم الجمركية وزيرا للتجارة في الولايات المتحدة

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهوارد لاتنيك، فيتو

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الثلاثاء، على تعيين رجل الأعمال هوارد لاتنيك، المعروف بتأييده لسياسة الرسوم الجمركية، وزيرا جديدا للتجارة في الولايات المتحدة.


وصوت إلى جانب لاتنيك 51 عضوًا في مجلس الشيوخ مقابل 45 صوتًا ضده.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رشح لاتنيك لمنصب وزير التجارة في نوفمبر الماضي.

وأعلن لاتنيك خلال جلسة الاستماع في الكونجرس عن تأييده لسياسة الرسوم الجمركية، معتبرًا أن ذلك سيسمح للولايات المتحدة بتحقيق "العدالة" في التجارة وكسب الاحترام من جانب الشركاء.

وتحدث لاتنيك خصوصًا عن ضرورة فرض الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة.

يذكر أن هوارد لاتنيك البالغ من العمر 63 عامًا كان مديرًا تنفيذيًّا لشركة "كانتور فيتزجيرالد" المالية التي التحق بها بعد تخرجه في الجامعة في الثمانينات وأصبح صديقًا قريبًا لمؤسسها برنارد كانتور.

وخسرت الشركة 658 موظفًا في أثناء الهجوم الإرهابي على برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، يوم 11 سبتمبر عام 2001، بمن فيهم شقيق لاتنيك، غاري.

وكان هوارد لاتنيك يجمع التبرعات لحملتي دونالد ترامب في أثناء الانتخابات الرئاسية في 2020 و2024.

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