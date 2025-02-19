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خارج الحدود

النيابة العامة البرازيلية تتهم الرئيس السابق بولسونارو بمؤامرة انقلابية

الرئيس البرازيلي،
الرئيس البرازيلي، فيتو

أعلنت النيابة العامة البرازيلية أمس الثلاثاء أنّها وجّهت إلى الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو و33 مشتبها بهم آخرين تهمة التخطيط لمحاولة «انقلاب» بهدف منع الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من العودة إلى السلطة إثر انتخابات 2022.

وقالت النيابة العامة في بيان إنّ الرئيس السابق (2019-2022) والمشتبه بهم الـ33 الآخرين «متّهمون بالتحريض على ارتكاب أعمال تتعارض مع السلطات الثلاث ودولة القانون الديموقراطية».

وكانت الشرطة الاتحادية قدمت في نوفمبر الماضي تقريرا من 884 صفحة للمدعي العام، يوضح تفاصيل المخطط، الذي تضمن نشر الشكوك حول نزاهة النظام الانتخابي، وإعداد مرسوم يمنح المؤامرة طابعًا قانونيًا.


والضغط على كبار قادة الجيش لدعمه، فضلًا عن التحريض على أعمال شغب في العاصمة.

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النيابة العامة البرازيلية البرازيل جايير بولسونارو لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

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