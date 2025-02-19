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أخبار مصر

اليوم، نشاط مكثف للرئيس السيسي في إسبانيا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو
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يجري الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مباحثات مع قادة إسبانيا وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين حيث من المقرر أن يجري الرئيس السيسي خلال زيارته الرسمية إلى مملكة أسبانيا لقاءات مع جلالة ملك إسبانيا، ورئيس الوزراء، وممثلي بعض من الشركات الأسبانية الكبرى، فضلًا عن مشاركة الرئيس في فعالية إقتصادية مع مجتمع الأعمال والشركات الإسبانية.

كما أن الزيارة سوف تتضمن كذلك في مجرياتها توقيع اتفاق ترفيع العلاقات بين مصر وأسبانيا إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المختلفة.

وتأتي زيارة الرئيس إلى إسبانيا تأتى في إطار العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين، وكذلك في ظل الدور الفاعل الذي تضطلع به الدولتان في منطقة المتوسط، كما تستهدف الزيارة تعزيز العلاقات بينهما ودفعها في كافة المجالات.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى العاصمة الأسبانية مدريد في زيارة رسمية إلى مملكة أسبانيا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، في مقر إقامته بالعاصمة الإسبانية مدريد، ريكاردو دومينجيز جارثيا، رئيس مجلس إدارة شركة "نفانتيا" الأسبانية العاملة في مجال بناء السفن وصيانتها ونظم الطاقة المتجددة، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى مملكة إسبانيا وسيمون بارسيلو، رئيس مجموعة  "بارسيلو" الأسبانية، والتي تعد واحدة من أهم الشركات العالمية في قطاع الفنادق والسفر.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي مملكة أسبانيا

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