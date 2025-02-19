شاهد، قوة إسرائيلية تهدد سكان قرية فلسطينية بالقتل حال مغادرة منازلهم

تداولت وسائل إعلام فلسطينية وناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تهديد قوة عسكرية إسرائيلية لسكان قرية فلسطينية قرب بيت لحم بالقتل "إن خرجوا من منازلهم".

جندي إسرائيلي يهدد عائلة فلسطينية بالقتل

الفيديو القصير الملتقط على ما يبدو من داخل منزل، يسمع فيه صوت مرتفع لجندي إسرائيلي يتحدث عبر مكبر صوت، ويقول: "من يريد الاستشهاد يخرج من البيت".

وجاء هذا التهديد خلال اقتحام القوات قرية حوسان غربي بيت لحم، في الضفة الغربية المحتلة.

"يلي بدو يستـ.ـشهد يطلع من البيت".. تهديد الاحتلال للأهالي خلال اقتحام بلدة حوسان غرب بيت لحم pic.twitter.com/7fU6VXQWXe February 18, 2025

وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت قرية حوسان مساء الثلاثاء.

قوات إسرائيلىة تقتحم قرية حوسان بالضفة الغربية

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة لـ"وفا"، أن "قوات الاحتلال اقتحمت القرية وتمركزت في منطقة المطينة عند المدخل الشرقي، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام"، من دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضاف حمامرة أن "جنود الاحتلال هددوا أهالي القرية بواسطة مكبرات الصوت بقتلهم في حال خروجهم من منازلهم".

وتشن إسرائيل منذ أسابيع حملة عسكرية عنيفة على مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة.

مخيمات اللاجئين بالضفة

وقالت السلطات الفلسطينية إن عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين بالضفة تركوا منازلهم بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر، الذي أدى إلى هدم المنازل وتدمير البنية الأساسية الحيوية.

وبدأت القوات الإسرائيلية عمليتها في مخيم اللاجئين بمدينة جنين شمالي الضفة في 21 يناير، ونشرت مئات الجنود والجرافات التي هدمت منازل وجرفت الشوارع، مما أدى إلى نزوح جميع سكان المخيم تقريبا.

وبعد ذلك امتدت العملية إلى مدن ومخيمات لاجئين أخرى، لا سيما طولكرم ونور شمس، وكلاهما تعرض للتدمير أيضا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.