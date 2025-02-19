هيدي كرم عن سبب انفصالها: وصلت لمرحلة ما كنتش مرتاحة فيها واخترت سعادتي (فيديو)

تحدثت الفنانة هيدي كرم عن أسباب طلاقها، قائلة: "أنا اتطلقت لأننا وصلنا لمرحلة أنا ما كنتش مرتاحة فيها، ومش حاسة إننا واصلين لبعض".

وأكدت هيدي كرم خلال لقائها ببرنامج "صبايا الخير"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة النهار: "يمكن الشخص أو الشخصية دي، أو شكل الحياة دي بقى مش مناسب ليكِ بعد ما نضجتِ، وممكن يكون العيب فيكِ".

وتابعت هيدي كرم: "أي ست بتتطلق جزء من المسؤولية يقع عليها، لأنها ما عرفتش تصلح الأمور لو ما كانش الراجل فيه عيوب شنيعة".

وأكملت: "أنا اخترت سعادتي، وإلى حد ما أكيد فيها أنانية، في ستات كتير بيعيشوا حياة غير سعيدة علشان خاطر الأولاد".

وشاركت الفنانة هيدي كرم مؤخرًا في مسلسل وتر حساس، من إخراج وائل فرج، وتأليف أمين جمال ومينا بباوي ومحمد فضل، وبطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علاء، محمد العمروسي، هاجر عفيفي، لطيفة فهمي، تميم عبده، أحمد طارق نور ومحمد علي رزق. وغيرهم كثير من النجوم.

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