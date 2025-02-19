ترامب: زيلنسكي رئيس غير كفء ولا أحبه وروسيا قادرة على تدمير أوكرانيا بنسبة 100%

أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بنتائج المحادثات مع روسيا بعد الاجتماع الذي أجراه وفدا البلدين أمس الثلاثاء في السعودية، لافتا إلى أنه أصبح يشعر بثقة أكبر في إمكانية التوصل إلى اتفاق لتسوية الصراع في أوكرانيا.



وقال ترامب في مؤتمر صحفي ردًّا على سؤال حول سير المحادثات وما إذا كان يشعر بمزيد من الثقة بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع في أوكرانيا: "أصبحت أشعر بثقة أكبر، لقد كانوا جيدين للغاية، روسيا تريد أن تفعل شيئًا".

وأعرب الرئيس الأمريكي عن خيبة أمله من موقف أوكرانيا، مشيرًا إلى أن لديها 3 سنوات للمفاوضات، وكان يمكن حل النزاع دون خسائر إقليمية منذ سنوات.

وتساءل «ترامب»، أين ذهبت كل الأموال التي تم تقديمها لأوكرانيا؟، مضيفًا: «الحرب في أوكرانيا يمكن أن تقود إلى حرب عالمية ثالثة».

ودعم ترامب إجراء انتخابات في أوكرانيا، مؤكدًا تراجع شعبية زيلينسكي إلى 4%.

وأردف: «زيلنسكي (الرئيس الأوكراني) رئيس غير كفء على الإطلاق ولا أحبه وتصدر عنه أقوال سخيفة وقيادته سمحت باستمرار الحرب».

وتابع: «أتطلع إلى السلام وأملك القدرة على إنهاء هذه الحرب في أوكرانيا، وبايدن كان سيئًا ومثيرًا للشفقة بشـأن أوكرانيا».



وشدد على أن روسيا قادرة على "تدمير المدن الأوكرانية بنسبة 100%" بسرعة، لكنها لا تريد ذلك. مؤكدًا أنه لا يرى ضرورة لخفض الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا لتحقيق السلام في أوكرانيا.

كما شدد الرئيس ترامب الإنفاق الأمريكي على أوكرانيا، مشيرًا إلى أن واشنطن قدمت مئات المليارات من الدولارات "دون شفافية"، ودعا إلى توزيع الأعباء بشكل أكثر عدالة مع أوروبا.

اختتمت في الرياض أمس محادثات رفيعة المستوى بين موسكو وواشنطن، حيث مثل روسيا وزير خارجيتها سيرغي لافروف ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر كيريل دميترييف، كما مثل الولايات المتحدة وزير خارجيتها ماركو روبيو، ومساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن وايتكوف.

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