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رياضة

صدمة قوية لـ بيسيرو قبل مواجهة الأهلي في القمة

بيسيرو، فيتو
بيسيرو، فيتو

كشف طبيب الفريق الأول بنادي الزمالك ، محمد أسامة، عن تفاصيل صادمة بشأن طبيعة إصابة لاعب وسط الفريق الأبيض محمود جهاد.

وأكد محمد أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك مساء الثلاثاء، أن محمود جهاد خضع للأشعة والفحوصات الطبية التي أثبتت إصابته في العضلة الخلفية.

وكان محمود جهاد تعرض للإصابة في المران الختامي قبل مباراة بتروجت الماضية بالدوري الممتاز.

محمود جهاد لاعب الزمالك، فيتو
محمود جهاد لاعب الزمالك، فيتو

جهاد خارج حاسبات بيسيرو أمام الأهلي

وأضاف محمد أسامة: "تم وضع برنامج تأهيلي وعلاجي خاص لمحمود جهاد سيقوم بتنفيذه لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية".

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الطبي بنادي الزمالك، أن محمود جهاد حتى الآن خارج حسابات المدير الفني جوزيه بيسيرو لمباراة الأهلي المقبلة إذ "يحتاج اللاعب إلى راحة في الوقت الحالي".

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويلتقي الزمالك نظيره الأهلي في السابعة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.

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