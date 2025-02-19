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محافظات

في مشاجرة بالمولوتوف، شاب يشعل النار في نفسه بـ"الخطأ" بعد معاكسة بائع لزوجته بالمحلة

شاب يشعل النار في
شاب يشعل النار في نفسه بالخطأ، فيتو

شهد شارع البحر بدائرة قسم أول المحلة الكبرى بـ محافظة الغربية حادثًا مأساويًّا، حيث نشبت مشاجرة بين شاب وبائع متجول، انتهت بإصابة الأول بحروق خطيرة إثر محاولته الاعتداء بزجاجة مولوتوف.

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شاب مصاب بحروق خطرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة يفيد بوصول شاب مصاب بحروق خطرة في جميع أنحاء الجسم إلى المستشفى. وعلى الفور، انتقلت قوة من المباحث الجنائية تحت إشراف الرائد عبد المنعم الوكيل لمعاينة الواقعة.

 

معاكسة سيدة وراء الواقعة

وكشفت التحريات أن المشاجرة اندلعت بعدما اتهم الشاب البائع بمضايقة زوجته أثناء عملية الشراء، ليقوم بإحضار زجاجة مولوتوف محاولًا إشعال النار في الأخير، إلا أن النيران اشتعلت به عن طريق الخطأ، ما أسفر عن إصابته بحروق متفرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وتوفير الرعاية الصحية له.

 

مقتل شخص بطلق ناري بسبب خلافات سابقة في الغربية

أقدم شخص على قتل آخر في قرية شرشابة التابعة لمركز زفتى بـ محافظة الغربية، حيث أطلق عليه طلقًا ناريًا بعد أن أعد له كمينًا نتيجة لخلافات سابقة بينهما.

 

بلاغ للأجهزة الأمنية

وكانت الأجهزة الأمنية بـ الغربية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل المدعو “حسام محمد خليفه” علي يد “احمد العوضي” إثر إصابته بعيار ناري في أحد شوارع القرية.

 

مشادة مع الجاني

وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين أن القتيل كان قد دخل في مشادة مع الجاني في وقت سابق، وتفاقمت الخلافات بينهما حتى قرر الجاني الانتقام منه.

وقد أعد الجاني كمينًا للضحية، وعندما اقترب منه، أطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلًا في الحال.

 

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وجار ضبط الجاني.

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