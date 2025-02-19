في تحد على الإنترنت، مصرع مراهق حقن نفسه بفراشة ميتة

في تحد مميت، توفي مراهق برازيلي يبلغ من العمر 14 عامًا، بعد أن حقن نفسه بمزيج من فراشة ميتة وماء كجزء من تحد عبر الإنترنت.

تقيؤ وعدم القدرة على المشي

ووقعت الحادثة في بلدة "بلانالطو" في ولاية باهيا البرازيلية، عندما بدأ دافي نونيس مورييرا دافي في التقيؤ، وعدم القدرة على المشي بعد تنفيذ التحدي.

وقال الفتى للطبيب قبل وفاته، إنه ذهب إلى صيدلية، وخلط فراشة ميتة مع الماء، ثم حقن السائل في ساقه اليمنى. ورغم نقله إلى المستشفى، تدهورت حالته الصحية، وتوفي بعد فترة قصيرة.

المراهق البرازيلي

وتجري السلطات البرازيلية، تحقيقًا في سبب الوفاة، مع تساؤلات حول ما إذا كان دافي قد تأثر بتحدٍ عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من أن دافي قد نفى المشاركة في التحدي عبر الإنترنت قبل وفاته، يعتقد البعض أنه قد يكون استلهم الفكرة من تجربة انتشرت عبر الإنترنت.

سموم الفراشة

كما أن التحقيق يركز على احتمال أن السموم الموجودة في الفراشة تسببت في صدمة تسممية أدت إلى وفاته.

وبحسب الصحف المحلية، تنتظر الشرطة نتائج التشريح لتحديد السبب الدقيق لوفاة الفتى.

واكتشف والد دافي الحقنة التي استخدمها ابنه تحت وسادته أثناء تنظيفه للمنزل، فيما أشار الخبراء في علم الفراشات إلى أنه رغم أن الفراشات يمكن أن تحتوي على سموم في أجسامها، مثل السم الموجود في نباتات الحليب التي تتغذى عليها فراشات الملك، إلا أن هذه السموم عادةً ما تكون غير ضارة للبشر في كميات صغيرة. ومع ذلك، لا يزال الضرر المحتمل في هذه الحالة غير واضح.

وأثار الحادث قلقًا بشأن تأثير تحديات الإنترنت على الشباب، حيث عبر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عن حزنهم وقلقهم، مؤكدين الحاجة إلى مزيد من الرعاية والإرشاد للشباب في هذا العصر.

كما تبحث السلطات في دور وسائل التواصل الاجتماعي بنشر سلوكيات خطيرة، وتشجع على التحقيق في أنشطة الفتى عبر الإنترنت لفهم السياق الكامل للحادث المأساوي.

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