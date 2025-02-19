ريمونتادا شتوية درامية والزموا منازلكم، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم ولمدة 48 ساعة

الطقس اليوم الأربعاء، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025، مؤكدة أن طقس اليوم بداية لانقلاب جوي جديد تكون ذروته يوم الجمعة المقبل.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد أن اليوم يشهد طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء

وعن الظواهر الجوية، قالت هيئة الأرصاد الجوية، تتكون اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

خريطة سقوط الأمطار اليوم

كما أشارت إلى فرص لسقوط أمطار ضعيفة لأمطار خفيفة مساء على ناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.

قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الوجه البحري، ووسط سيناء.

نشاط للرياح



أما عن تشاط الرياح فقد لفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج ( 1: 1.75) متر والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج ( 1.5: 2) متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

حالة الطقس غدا الخميس 20 فبراير 2025

أما طقس غدا الخميس 20 فبراير 2025 فقد أوضحت الأرصاد الجوية، أن طقس الخميس يشهد فرص سقوط أمطار قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، يصابحبها نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس يوم الجمعة 21 فبراير 2025 مؤكدة أن موجة باردة تضرب البلاد نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء حيت تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من ( 3: 4) درجة يصاحبها نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

منخفض قطبي يضرب البلاد

كما كشف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تطورات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

منخفض قطبي يضرب البلاد

وأكد "القياتي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": تتعرض البلاد لمنخفض قطبي يوم الجمعة المقبل، وسيكون الطقس بارد خلال ساعات النهار وشديدة البرودة خلال ساعات الليل، مع وجود نشاط للرياح.

انخفاض كبير في درجات الحرارة

وأضاف: درجة الحرارة العظمى خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى ستسجل 16 درجة مئوية، والصغرى 8 درجات مئوية خلال ساعات الليل.

درجة الحرارة في المناطق الجبلية بسيناء

ولفت "القياتي": المناطق الجبلية المرتفعة من سيناء ستجسل صفر درجة مئوية بدءًا من يوم الجمعة المقبل.

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