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اقتصاد

الصناعات الغذائية تزف بشرى سارة بشأن أسعار منتجات الألبان قبل رمضان

أسعار منتجات الألبان،
أسعار منتجات الألبان، فيتو

قال سعيد بدر عضو مجلس غرفة الصناعات الغذائية: إن هناك تراجعًا بنسبة 20% في أسعار منتجات الألبان عن العام الماضي.

 

تخفيضات في أسعار منتجات الألبان

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: كمية عرض الألبان كبيرة والطلب قليل، لذلك هناك تخفيضات قد تصل إلى 30%.

 

إنتاج مصانع الألبان

ولفت: إلى أن مصانع الألبان تعمل بكامل طاقتها، والخامات متوفرة، ولكن هناك تراجع في القوة الشرائية للمواطنين.

 

شرط تراجع أسعار السلع الغذائية

وأكد عضو مجلس غرفة الصناعات الغذائية: أسعار السلع الغذائية هترجع تدريجيًّا مع توافر السلع.

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الصناعات الغذائية اسعار منتجات الالبان انخفاض اسعار الألبان منتجات الالبان لميس الحديدي

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