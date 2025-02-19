الصناعات الغذائية تزف بشرى سارة بشأن أسعار منتجات الألبان قبل رمضان
قال سعيد بدر عضو مجلس غرفة الصناعات الغذائية: إن هناك تراجعًا بنسبة 20% في أسعار منتجات الألبان عن العام الماضي.
تخفيضات في أسعار منتجات الألبان
وأضاف خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: كمية عرض الألبان كبيرة والطلب قليل، لذلك هناك تخفيضات قد تصل إلى 30%.
إنتاج مصانع الألبان
ولفت: إلى أن مصانع الألبان تعمل بكامل طاقتها، والخامات متوفرة، ولكن هناك تراجع في القوة الشرائية للمواطنين.
شرط تراجع أسعار السلع الغذائية
وأكد عضو مجلس غرفة الصناعات الغذائية: أسعار السلع الغذائية هترجع تدريجيًّا مع توافر السلع.
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