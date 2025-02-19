مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

تجري اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا والدوري التونسي لكرة القدم

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا ضد ليفربول - الساعة 9:30 مساء - قناة بي إن سبورت 2 HD

ليفربول، فيتو

دوري أبطال أوروبا

بروسيا دورتموند ضد سبورتنج لشبونة - الساعة 7:45 مساء - قناة بي إن سبورت 5 HD

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 1HD

إيندهوفن ضد يوفنتوس - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 4 HD

باريس سان جيرمان ضد بريست - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD

الدوري التونسي

اتحاد تطاوين ضد اتحاد بن قردان - الساعة 3 مساء

الملعب التونسي ضد النجم الساحلي - الساعة 3 مساء

الترجي الرياضي - ضد الترجي الجرجيسي - الساعة 3 مساء

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