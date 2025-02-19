هل أسعار السلع انخفضت بعد توفير الدولار؟ الغرف التجارية تجيب (فيديو)

قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجاري: إنه يوجد أرصدة من السلع الأساسية والإستراتيجية تكفي لمدة 6 أشهر.

انخفاض في أسعار السلع خلال فبراير 2025

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: “لو هنقارن بين فبراير 2024 وفبراير 2025 هنلاقي انخفاض في أسعار السلع”.

أسواق اليوم الواحد

وتابع: "غالبية السلع أسعارها استقرت وهناك عروض في الأسواق، وأسواق اليوم الواحد مستمرة بعد رمضان للحفاظ على استقرار الأسعار"، مؤكدًا أنه يتم طرح السلع في معارض أهلا رمضان وأسواق اليوم الواحد بتخفيضات تصل إلى 30%.

وبسؤاله هل الأسعار انخفضت بعد توفر الدولار، علق: "هناك انخفاض بنسبة كبيرة مقارنة بمعدل التضخم، مع استقرار في الأسعار خلال الفترة الأخيرة".

حجم الإفراج عن السلع الغذائية

وأشار إلى أنه يتم الإفراج عن 2 مليون طن من السلع الغذائية شهريا وهذا يعتبر أكثر من حجم الاستهلاك الطبيعي بنسبة 40%.

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