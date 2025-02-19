فشلت كل محاولات إنقاذه، وفاة شاب قرية منية النصر بطل فيديو "ذنبي في رقبة كل اللي ظلمني"

توفي قبل قليل الشاب العشريني بطل فيديو محاولة التخلص من نفسه بحبة الغلة في قرية برمبال الجديدة مركز منية النصرفي الدقهلية، بعد أن باءت محاولة إنقاذه داخل المستشفى بالفشل.

وشهدت قرية برمبال الجديدة مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية محاولة شاب في العقد الثاني من عمره إنهاء حياته بتناول حبوب الغلة السامة.

ونشر الشاب بثًّا مباشرًا يعترف فيه بإقدامه على التخلص من حياته بتناول حبوب الغلال السامة، وقال: "أنا أخدت حباية الغلة وذنبي في رقبة كل اللي ظلمني ومش مسامح كل من ظلمني".

وواصل خلال مقطع الفيديو ويبدو أنه يتحدث مع آخر يحاول إثناءه عن تصرفه قائلًا: "فاكرني بضحك وربنا أخدت حبيتين غلة".

شاب يقدم على الانتحار بحبة الغلة

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باستقبال مستشفى منية النصر شاب في العقد الثاني من عمره ادعاء تناول حبة غلة سامة.

على الفور تم نقل الشاب مصطفى محمد مصطفى عبده 22 سنة ومقيم ببرمبال الجديدة مصابا بتسمم بحبة غلة.

نقل الشاب المصاب وتقديم الإسعافات الأولية

وعلى الفور قام المستشفى باتخاذ الإجراء الازمة وتم تركيب رايل وتم إعطاء زيت برافين ٦ عبوات، وتم حجز الحالة في قسم العناية المركزة في حالة غير مستقرة.

تحرير محضر بالواقعة

تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

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