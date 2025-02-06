أخبار الفن اليوم: طرح برومو مسلسل سيد الناس لـ عمرو سعد في رمضان.. علي قدورة يتصدر الترند.. نفاد تذاكر حفل رابح صقر بموسم الرياض
شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها طرح برومو مسلسل سيد الناس، بطولة عمرو سعد في رمضان.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
دراما رمضان 2025، برومو مسلسل سيد الناس (فيديو)
طرحت قناة MBC1 برومو مسلسل سيد الناس المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان المقبل 2025.
دراما رمضان 2025، القائمة الكاملة للمسلسلات وعدد الحلقات (صور)
أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق موسم دراما رمضان المقبل 2025، والذي يشهد منافسة درامية قوية بين كبار النجوم على جمهور ومشاهدي الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان 2025.
بعد انتهائه، 5 أسباب ساهمت في تصدر مسلسل إقامة جبرية التريند
استطاع مسلسل إقامة جبرية تحقيق حضور قوي على منصات التواصل الاجتماعي واحتل صدارة التريند، حيث تميز المسلسل بالعديد من العوامل التي جعلته يحظى بشعبية واسعة ويكون حديث الجمهور.
تعرف على القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان 2025
يتنافس عدد كبير من المسلسلات في الموسم الرمضاني 2025، والذي يعد واحدًا من أقوى المواسم نظرًا للعدد الكبير من الأعمال والأسماء الكبيرة التي تخوض سباق دراما رمضان عام 2025.
تفاصيل تتر مسلسل ياسمين صبري في رمضان 2025
تشارك الفنانة ياسمين صبري في موسم رمضان 2025، بمسلسلها الجديد “الأميرة” وذلك بعد تغير اسمه بعدما كان يحمل عنوان ضل حيطة.
رابح صقر يحيي حفلا في موسم الرياض 14 فبراير الجاري
يحيي الفنان السعودي رابح صقر حفلا في الرياض بالمملكة العربية السعودية، يوم 14 فبراير الجاري.
عزيز الشافعي: «مش أي حاجة هيغنيها أحمد سعد هتنجح» (فيديو)
أكد الملحن عزيز الشافعي أن ألبوم أحمد سعد الجديد “حبيبنا” حقق نجاحًا كبيرًا في وقت قياسي ووصل إلى الجمهور بشكل سريع، مشيرًا إلى أنه مطرب يتميز بالكاريزما وخفة الظل.
تامر عبد المنعم يخوض سباق رمضان 2025 بـ"الكوتش"
اختار المخرج أحمد صالح الكيلاني الفنان تامر عبد المنعم ليجسد دور البطل خلال أحداث مسلسل “الكوتش”، المقرر عرضه خلال النصف الثاني من رمضان 2025.
علي قدورة يتصدر الترند بعد تصريحاته عن الغناء
تصدر مطرب المهرجانات المعتزل علي قدورة، مؤشر البحث جوجل ومواقع السوشيال ميديا عقب تصريحاته المثيرة في برنامج تفاصيل والتي تقدمه الإعلامية نهال طايل.
مسلسلات رمضان 2025، برومو مسلسل المداح 5 (فيديو)
طرحت قناة MBC مصر برومو مسلسل المداح 5 عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
نفاد تذاكر حفل رابح صقر في موسم الرياض بعد طرحها بساعات
أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات نفاد تذاكر حفل الفنان السعودي رابح صقر في موسم الرياض يوم 14 فبراير الجاري.
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