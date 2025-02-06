أخبار الفن اليوم: طرح برومو مسلسل سيد الناس لـ عمرو سعد في رمضان.. علي قدورة يتصدر الترند.. نفاد تذاكر حفل رابح صقر بموسم الرياض

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها طرح برومو مسلسل سيد الناس، بطولة عمرو سعد في رمضان.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

طرحت قناة MBC1 برومو مسلسل سيد الناس المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان المقبل 2025.

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق موسم دراما رمضان المقبل 2025، والذي يشهد منافسة درامية قوية بين كبار النجوم على جمهور ومشاهدي الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان 2025.

استطاع مسلسل إقامة جبرية تحقيق حضور قوي على منصات التواصل الاجتماعي واحتل صدارة التريند، حيث تميز المسلسل بالعديد من العوامل التي جعلته يحظى بشعبية واسعة ويكون حديث الجمهور.

يتنافس عدد كبير من المسلسلات في الموسم الرمضاني 2025، والذي يعد واحدًا من أقوى المواسم نظرًا للعدد الكبير من الأعمال والأسماء الكبيرة التي تخوض سباق دراما رمضان عام 2025.

تشارك الفنانة ياسمين صبري في موسم رمضان 2025، بمسلسلها الجديد “الأميرة” وذلك بعد تغير اسمه بعدما كان يحمل عنوان ضل حيطة.

يحيي الفنان السعودي رابح صقر حفلا في الرياض بالمملكة العربية السعودية، يوم 14 فبراير الجاري.

أكد الملحن عزيز الشافعي أن ألبوم أحمد سعد الجديد “حبيبنا” حقق نجاحًا كبيرًا في وقت قياسي ووصل إلى الجمهور بشكل سريع، مشيرًا إلى أنه مطرب يتميز بالكاريزما وخفة الظل.

اختار المخرج أحمد صالح الكيلاني الفنان تامر عبد المنعم ليجسد دور البطل خلال أحداث مسلسل “الكوتش”، المقرر عرضه خلال النصف الثاني من رمضان 2025.

تصدر مطرب المهرجانات المعتزل علي قدورة، مؤشر البحث جوجل ومواقع السوشيال ميديا عقب تصريحاته المثيرة في برنامج تفاصيل والتي تقدمه الإعلامية نهال طايل.

طرحت قناة MBC مصر برومو مسلسل المداح 5 عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات نفاد تذاكر حفل الفنان السعودي رابح صقر في موسم الرياض يوم 14 فبراير الجاري.

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