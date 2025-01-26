الحبس 3 سنوات للمتهمين بسرقة شقة الفنان تامر عبدالمنعم

عاقبت محكمة شمال بالجيزة خادمة الفنان تامر عبد المنعم وشريكها، بالحبس ٣ سنوات، بعد إدانتهما بسرقة ساعات ومشغولات ذهبية من داخل شقة الفنان بمنطقة الدقي.

وكانت جهات التحقيق المختصة قد أحالت خادمة الفنان تامر عبد المنعم وشريكها بتهمة سرقة ساعات ومشغولات ذهبية من شقته في منطقة الدقي للمحاكمة.

تعرضت شقة الفنان تامر عبد المنعم للسرقة فى منطقة الدقى، وحرر الفنان محضرا فى قسم الشرطة، مطالبًا أجهزة الأمن بضبط الجناة.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن خادمة الفنان وصديقها وراء ارتكاب الواقعة، وألقى رجال المباحث القبض عليهما.

مسروقات ثمنها ملايين الجنيهات، تفاصيل سرقة شقة تامر عبد المنعم

تعود بداية الواقعة إلى حضور تامر عبدالمنعم، إلى ديوان عام القسم الدقى، للإبلاغ عن سرقة شقته، وانتقلت قوة من الشرطة إلى مكان البلاغ لإجراء المعاينات اللازمة، والتحفظ على كاميرات المراقبة، واتهم الفنان خادمته التي كانت عملت معه قبل 10 أيام، بسرقة ساعتين خاصته وخاتم زوجته، مشيرًا إلى هروبها عقب ارتكاب الواقعة.

وكشفت التحقيقات، أن الخادمة عملت نسخة من مفتاح الشقة واقتحمتها في وقت لم يكن موجودًا فيه الفنان ولا أسرته.

وسرقت المتهمة ساعتين يصل ثمنهما إلى مليون جنيه، و3 خواتم من بينها خاتم ألماظ، وهاتف محمول ماركة سامسونج يصل ثمنه إلى 100 ألف جنيه، وساعات وبرفانات ومكياج وكرافتات.

وكانت النيابة تلقت إخطارًا من الشرطة بتاريخ 10 يونيو الجاري بالقبض على خادمة الفنان تامر عبد المنعم وصديقها، بتهمة سرقة ساعتين وخاتم ذهب من شقته بمنطقة الدقي.

وكشفت التحريات أن المتهمة كونت وشخص آخر تشكيلا عصابيا لسرقة مشغولات ذهبية وساعات من داخل شقة الفنان تامر عبد المنعم بمنطقة الدقي، كما أن المتهمين باعا المسروقات في محلات الصاغة بمحافظة بورسعيد.

تامر عبد المنعم بشكر الأجهزة الأمنية

وجه الفنان تامر عبد المنعم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الشكر للأجهزة الأمنية على المجهودات المبذولة في إلقاء القبض على الخادمة وشريكها على خلفية اتهامهما بسرقة شقته واستعادة المسروقات.

كان مدير أمن الجيزة اللواء هشام أبو النصر تلقى 1 يونيو الجاري اخطارًا من المقدم عمرو فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، بورود بلاغًا من الفنان تامر عبدالمنعم يفيد باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية وهاتف محمول ومبلغ مالي من داخل شقته.

وذكر عبدالمنعم في بلاغه أن الخادمة حصلت على إجازتها السنوية، واكتشف السرقة فور عودته إلى الشقة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبدأت في جمع الأدلة والمعاينات اللازمة، كما تم تحديد هوية الخادمة المشتبه بها، وتكثيف الجهود لضبطها واستعادة المسروقات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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