ننشر أسماء المصابين والمتوفى في حادث ميكروباص أمام مول طنطا

حصلت «فيتو» على أسماء المصابين والمتوفى في حادث تصادم سيارة ميكروباص بالحاجز الخرساني على طريق سبرباي أمام مول طنطا والذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين.

وجاءت أسماء المصابين وحالتهم الصحية كالتالي:

مصطفى محمد حلمي 36 عامًا مقيم بقرية نواج اشتباه نزيف داخلي بالبطن والمخ واشتباة كسر بالساق اليمنى وأحمد أمين الشافعي 17 عاما مقيم بنواج كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وهاني نبيل عبد الرازق 38 عاما مقيم بنواج اشتباه كسر بالكتف الأيسر ومحمد سعيد طعيمة 37 عامًا مقيم بالدلجمون اشتباه كسر بالفقرات واشتباة كسر بالذراع الأيمن وسوما أحمد السيد 55 عاما مقيم بنواج كسر مضاعف بالساق اليمنى والمتوفى هو:إبراهيم محمد العناني، 65 عامًا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما أودع جثمان المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق التي تباشر الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم على طريق المحلة – طنطا

وفي سياق آخر، لقيت سيدة مصرعها فيما أُصيب 4 أشخاص من بينهم أب ونجله في حادث مروري وقع على طريق المحلة الكبرى – طنطا أمام قرية الرجدية إثر تصادم سيارة ميكروباص بالطريق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع الحادث ووجود متوفاة وعدد من المصابين وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة كما جرى نقل جثمان السيدة المتوفاة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

