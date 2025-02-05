الأربعاء 05 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

محمد الشرنوبي وعزيز الشافعي ونادر حمدي، نجوم الفن في حفل ألبوم أحمد سعد (صور)

حفلة أحمد سعد
حفلة أحمد سعد

توافد عدد كبير من نجوم وصناع الموسيقى  في حفل ألبوم أحمد سعد الجديد “حبيبنا” والذي حقق نجاحا كبيرا.

وحرص على الحضور كل من محمد الشرنوبي وعزيز الشافعي ونادر حمدي وسندي.

وحقق النجم أحمد سعد نجاحًا كبيرًا خلال الأيام الماضية بألبومه الجديد "حبيبنا" المكون من 9 أغنيات منها أغنية "مفتقدني" التي اختارها الجمهور لتكون التريند الجديد "تحدي مفتقدني" عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة من خلال نشر مجموعة من مقاطع الفيديو لهم أثناء غناء الأغنية

ودعم أحمد سعد جمهوره بعد انتشار تريند "تحدي مفتقدني" بشكل كبير خاصة عبر منصات تيك توك وإنستجرام، ونشر عددًا كبيرًا من فيديوهات المتابعين عبر خاصة "ستوري" على حسابه الرسمي على منصة إنستجرام، وشهد التريند تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور.

وبعد النجاح الكبير لأحمد سعد خلال الفترة الماضية من خلال ألبومه حبيبنا، يستعد لتقديم مجموعة من المفاجآت خلال الفترة القادمة كما يقدم مفاجأة جديدة خلال شهر رمضان القادم.

 

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