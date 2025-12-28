إنتر ميلان يتخطى أتالانتا بهدف ويستعيد صدارة الدوري الإيطالي

18 حجم الخط

الدوري الإيطالي، حقق فريق إنترميلان فوزا ثمينا على حساب مضيفه أتالانتا بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مواجهات الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

سجل هدف الفوز لصالح إنتر ميلان لاعبه لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 65.



أعلن إيفان يوريتش المدير الفني لفريق أتالانتا الإيطالي، تشكيلة فريقه بمواجهة إنتر ميلان، ضمن مواجهات الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

تشكيل أتالانتا أمام إنتر ميلان

ودخل فريق أتالانتا مباراته أمام إنتر ميلان في الدوري الإيطالي لكرة القدم بتشكيل يضم كلاًّ من:

حراسة المرمى: ماركو كارنيزيكي

الدفاع: بيرات دجيمسيتي - إيساك هيين - سياد كولاسينيتش -

الوسط: دافيدي زاباكوستا - مارتن دي روون - إيديرسون - نيكولا زاليفسكي

الهجوم: ماريو باشاليتش - جانلوكا سكاماكا - شارل دي كيتلاري

تشكيل أتالانتا

تشكيل إنتر ميلان أمام أتالانتا

في المقابل، أعلن كريستيان كيفو المدير الفني لفريق إنتر ميلان، تشكيلة فريقه لمواجهة أتالانتا، وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر

الدفاع: يان أوريل بيسيك - مانويل أكانجي - أليساندرو باستوني

الوسط: لويس هنريكي - نيكولو باريلا - هاكان تشالهان أوجلو - بيوتر زيلينسكي

الهجوم: فيديريكو ديماركو - ماركوس تورام - لاوتارو مارتينيز

تشكيل إنتر ميلان

إنتر ميلان يستعيد صدارة الدوري الإيطالي

ويواصل فريق إنتر ميلان سعيه لاستعادة لقب الدوري الإيطالي، وجاء فوزه في لقاء اليوم أمام أتالانتا، على ملعب بيرجامو، ليدعم حظوظه في تحقيق ما يطمح إليه بإستعادة لقب الدوري الإيطالي في نسخىة الموسم الحالي.

فوز إنتر ميلان على إتالانتا رفع رصيده إلى 36 نقطة، ليستعيد صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق نقطة واحدة عن ميلان وصيف الدوري حاليا برصيد 35 نقطة، بعدما خاض كل منهما 16 مباراة في المسابقة حتى ألان

في المقابل، فإن فريق أتالانتا بعد خسارته اليوم تجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز العاشر بعدما خاض 17 مباراة في الدوري الإيطالي.

