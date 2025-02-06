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ثقافة وفنون

عزيز الشافعي: «مش أي حاجة هيغنيها أحمد سعد هتنجح» (فيديو)

عزيز الشافعي، فيتو
عزيز الشافعي، فيتو

أكد الملحن عزيز الشافعي أن ألبوم أحمد سعد الجديد “حبيبنا” حقق نجاحًا كبيرًا في وقت قياسي ووصل إلي الجمهور بشكل سريع، مشيرًا إلى أنه مطرب يتميز بالكاريزما وخفة الظل. 

حفل ألبوم أحمد سعد 

وأضاف عزيز الشافعي خلال تواجده بحفل نجاح “حبيبنا” لأحمد سعد: “كاريزمته وقبوله عالي جدا، وقريب من الناس فعلا بس مفيش حد أي حاجة هيغنيها هتنجح.. لازم تبقي حاجة متعوب عليها”.

وكان عدد كبير من نجوم وصناع الموسيقى قد توافدوا في حفل ألبوم أحمد سعد الجديد “حبيبنا” والذي حقق نجاحا كبيرا.

وحرص على الحضور كل من محمد الشرنوبي وعزيز الشافعي ونادر حمدي وسندي وتآمر عاشور وغيرهم.

وحقق النجم أحمد سعد نجاحًا كبيرًا خلال الأيام الماضية بألبومه الجديد "حبيبنا" المكون من 9 أغنيات منها أغنية "مفتقدني" التي اختارها الجمهور لتكون التريند الجديد "تحدي مفتقدني" عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة من خلال نشر مجموعة من مقاطع الفيديو لهم أثناء غناء الأغنية

ودعم أحمد سعد جمهوره بعد انتشار تريند "تحدي مفتقدني" بشكل كبير خاصة عبر منصات تيك توك وإنستجرام، ونشر عددًا كبيرًا من فيديوهات المتابعين عبر خاصة "ستوري" على حسابه الرسمي على منصة إنستجرام، وشهد التريند تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور.

وبعد النجاح الكبير لأحمد سعد خلال الفترة الماضية من خلال ألبومه حبيبنا، يستعد لتقديم مجموعة من المفاجآت خلال الفترة القادمة كما يقدم مفاجأة جديدة خلال شهر رمضان القادم

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