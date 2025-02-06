الجمعة 07 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

نفاد تذاكر حفل رابح صقر في موسم الرياض بعد طرحها بساعات

نفاد تذاكر حفل رابح
نفاد تذاكر حفل رابح صقر

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات نفاد تذاكر حفل الفنان السعودي رابح صقر في موسم الرياض يوم 14 فبراير الجاري.

 

ونفدت تذاكر الحفل بالكامل في غضون ساعات، حيث من المتوقع أن يحمل الحفل شعار كامل العدد.

 

ويقام الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح محمد عبده أرينا بالعاصمة السعودية الرياض.

 

وفي وقت سابق، أحيا رابح صقر حفلا على مسرح عبادي الجوهر في مدينة جدة.

وتألق رابح صقر خلال الحفل بباقة من أجمل أغنياته ومنها أغنية “على كيفك” التي تفاعل معها الجمهور بحرارة.

 

حفل رابح صقر في نادي الهلال السعودي

وفي وقت سابق، أحيا الفنان السعودي رابح صقر احتفالية نادي الهلال بمرور 67 عامًا على تأسيسه، برعاية موسم الرياض.

 

وشدا رابح صقر خلال الاحتفالية بباقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة التي أشعلت الأجواء داخل إستاد الزعيم.

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