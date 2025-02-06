تعرف على القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان 2025

يتنافس عدد كبير من المسلسلات في الموسم الرمضاني 2025، والذي يعد واحدا من أقوى المواسم نظرًا للعدد الكبير من الأعمال والأسماء الكبيرة التي تخوض سباق دراما رمضان عام 2025.

ولا تقتصر المنافسة على النجوم وصناع الأعمال الفنية فقط، وإنما يمتد النزال لـمسلسلات رمضان 2025 على القنوات التلفزيونية ومنصات العرض الإلكترونية لمن ينجح في الاستحواذ على أكبر عدد من المسلسلات لتستحوذ على حقوق البث سواء بشكل حصري أو بالمشاركة مع قنوات أخرى.

القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان 2025

وتستعرض فيتو في التقرير التالي القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان 2025، وتكون كالآتي:

مسلسل فهد البطل

يعرض مسلسل فهد البطل على شاشات المتحدة، ومنصة "watch it"، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام، وبطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، وكارولين عزمي.

مسلسل حكيم باشا

وتقدم شركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل حكيم باشا على شاشاتها ومنصة “watch it”، وهو من بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، وتأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

مسلسل الغاوي

بينما يتألق أحمد مكي على شاشات المتحدة ومنصات “watch it” و"يانجو بلاي" في مسلسل الغاوي من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل، ويشاركه في العمل عائشة بن أحمد.

مسلسل سيد الناس

بينما تعرض قنوات الـ mbc مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد وإلهام شاهين وريم مصطفي، وذلك على قنوات mbc مصر وmbc دراما، منصة شاهد، والعمل من تأليف خالد صلاح ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي.

مسلسل إش إش

وتقدم قنوات mbc مصر وmbc دراما، منصة شاهد مسلسل إش إش من بطولة مي عمر وماجد المصري وهالة صدقي، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

مسلسل العتاولة 2

وتعرض قناة mbc مصر ومنصة شاهد مسلسل العتاولة 2، للفنان أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، والعمل من تأليف مصطفى جمال هشام وإخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل المداح - أسطورة العهد

وتنفرد قناة mbc مصر مع منصة شاهد بعرض مسلسل المداح - أسطورة العهد على شاشتها، والعمل من بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسرى، وإخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل وتقابل حبيب

ويعرض مسلسل ياسمين عبدالعزيز على قناة ON ومنصتي “watch it” وشاهد، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيرى، ويشاركها في البطولة كلًا من ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، زنيكول سابا.

مسلسل شهادة معاملة أطفال

يعرض مسلسل شهادة معاملة أطفال للنجم محمد هنيدي على شاشات المتحدة ومنصة “watch it”، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج سامح عبدالعزيز.

مسلسل شباب امرأة

ويعرض مسلسل شباب امرأة للنجمة غادة عبدالرازق على قناتي النهار وهي، هو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك ومن إخراج أحمد حسن.

مسلسل عايشة الدور

وتعرض المتحدة مسلسل عايشة الدور على شاشاتها ومنصتي “watch it” وشاهد، والعمل من بطولة دنيا سمير غانم،نور محمود، أميرة أديب، وتأليف أحمد الجندى وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندى.

مسلسل ظلم المصطبة

بينما تقدم المتحدة مسلسل ظلم المصطبة للفنانة ريهام عيدالغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب على شاشاتها ومنصة "watch it" والعمل من تأليف أحمد فوزى صالح، وإخراج هانى خليفة.

مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوى، وبطولة أمينة خليل، يسرا اللوزي، محمد شاهين، ومن المقرر عرضه على على شاشات المتحدة ومنصتي “watch it” و«شاهد».

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