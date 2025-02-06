تامر عبدالمنعم يخوض سباق رمضان 2025 بـ"الكوتش"

اختار المخرج أحمد صالح الكيلاني الفنان تامر عبدالمنعم ليجسد دور البطل خلال أحداث مسلسل “الكوتش”، المقرر عرضه خلال النصف الثاني من رمضان 2025.

تفاصيل مسلسل الكوتش

مسلسل "" الكوتش" مكون من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار رياضي كوميدي ويبدأ تصويره خلال النصف الثاني من شهر فبراير الجاري.

ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبدالمنعم عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "الكوتش"، قائلا: “أحمد الله على مشاركتي في موسم رمضان من خلال مسلسلي الكوتش وجوما”.

أضاف "عبد المنعم": شاركت في عملين دراميين هما مسلسل محارب ومسلسل بعد النهاية وهناك عدة مفاجآت خلال الفترة المقبلة.

وتابع تامر عبدالمنعم: مسلسل "بمية الدهب" بطولة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي كان من المقرر تصويره وعرضه خلال موسم رمضان أيضا ولكن لم يحالفنا الحظ من كتابة عدد الحلقات المطلوبة للمشاركة في هذا الموسم ولكن سنبذل قصارى جهدنا للمشاركة موسم رمضان 2026.

مسلسل "الكوتش" تأليف حازم فؤاد ـ عصام المنصوري، سيناريو وحوار أحمد الكيلاني ـ محمود فرحات ومحمد عباس، بطولة تامر عبدالمنعم، عنبه، سليمان عيد، رانيا التومي، ندى بهجت، محمد الصاوي، رضا إدريس، أشرف طلبة، منير مكرم، طاهر أبو ليلة وحازم فؤاد، وإخراج أحمد صالح الكيلاني .

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