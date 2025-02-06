الخميس 06 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

علي قدورة يتصدر الترند بعد تصريحاته عن الغناء

علي قدورة، فيتو
علي قدورة، فيتو

تصدر مطرب المهرجانات المعتزل علي قدورة، مؤشر البحث جوجل ومواقع السوشيال ميديا عقب تصريحاته المثيرة في برنامج تفاصيل والتي تقدمه الإعلامية نهال طايل.

علي قدورة واعتزال الغناء 

و تفاعل عدد كبير من الجمهور مع تصريحات علي قدورة حووا حديثه عن اعتزال الغناء بسبب الحرمانية ومن أبرز التعليقات التي جاءت “ربنا يثبتك، ياريت الناس كلها تبقي زيك يا علي” وغيرها من التعليقات

وتحدث علي قدورة خلال اللقاء علي كواليس اعتزاله الغناء بشكل مفاجئ، مؤكدا أن السبب وراء ذلك هو حرمانية، موضحا:" مرة واحدة أخدت قرار الاعتزال وقولت ليه أخلي كل واحد يشيل ذنبي بسبب الأغاني دي أنا في البداية كان نفسي أبقى نجم وبعدها اكتفيت وعمري ما هرجع للغناء تانى رغم إن في ناس كتير قالت لي ارجع للموضوع دا 

وأكد علي قدورة خلال اللقاء، أنه أصبح مواظب علي الصلاة في أوقاتها بعد اعتزاله غناء المهرجانات، مضيفا ؛" مش عاوز آكل حرام إزاي أصلي وفي نفس الوقت أغني كدا  الموضوع فيه حرمانية كبيرة والصلاة بتنفع يوم الآخرة.

 

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