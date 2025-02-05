الأربعاء 05 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

تفاصيل تتر مسلسل ياسمين صبري في رمضان 2025

ياسمين صبري، فيتو
ياسمين صبري، فيتو

مسلسلات رمضان 2025 ، تشارك الفنانة ياسمين صبري في موسم رمضان 2025، بمسلسلها الجديد “الأميرة” وذلك بعد تغير اسمه بعدما كان يحمل عنوان ضل حيطة. 

مسلسل ياسمين صبري في رمضان 2025

ويلحن الملحن معتز امين تتر المقدمة لمسلسل ياسمين صبري في رمضان"الأميرة" ويكتب الكلمات الشاعر حسام طنطاوي، ومن المفترض أن يتم الأعلان عن المطرب قريبا.

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل الفنانة ياسمين صبري قررت تغيير اسم العمل ليصبح “الأميرة” بدلًا من “ضل حيطة”.

في بداية التصوير كان قد تم اختيار اسم “الأميرة" للعمل، لكن لم يتم الموافقة عليه بشكل نهائي حينها.

وتتعرض الفنانة ياسمين صبري للخيانة من زوجها ضمن أحداث مسلسلها الجديد المقرر أن تخوض به سباق رمضان القادم.

وتحاول ياسمين صبري الانتقام من زوجها خلال أحداث العمل، بسبب خيانته لها مع أقرب صديقة لها.

وتلعب الفنانة ياسمين صبري شخصية ربة منزل تدخل في خلافات مع زوجها، ولديها أطفال تسعى على تربيتهم وتتعرض للعديد من المشاكل.

تفاصيل مسلسل الأميرة

 ومسلسل الأميرة، مكون من 30 حلقة، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم، ويشارك في العمل كل من نيقولا معوض وفاء عامر، نضال الشافعي، عابد عناني، مها نصار، هند عبد الحليم، أحمد جمال سعيد، سمر مرسي، هاجر عفيفي.

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