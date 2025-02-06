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ثقافة وفنون

رابح صقر يحيي حفلا في موسم الرياض 14 فبراير الجاري

رابح صقر، فيتو
رابح صقر، فيتو

يحيي الفنان السعودي رابح صقر حفلا في الرياض بالمملكة العربية السعودية، يوم 14 فبراير الجاري.

ويقام الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح محمد عبده أرينا بالعاصمة السعودية الرياض.

وفي وقت سابق، أحيا رابح صقر حفلا على مسرح عبادي الجوهر في مدينة جدة.

وتألق رابح صقر خلال الحفل بباقة من أجمل أغنياته ومنها أغنية “على كيفك” التي تفاعل معها الجمهور بحرارة.

 

حفل رابح صقر في نادي الهلال السعودي

وفي وقت سابق، أحيا الفنان السعودي رابح صقر احتفالية نادي الهلال بمرور 67 عامًا على تأسيسه، برعاية موسم الرياض.

 

وشدا رابح صقر خلال الاحتفالية بباقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة التي أشعلت الأجواء داخل إستاد الزعيم.

 

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رابح صقر الفنان السعودي رابح صقر موسم الرياض الرياض

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