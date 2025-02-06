الخميس 06 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

دراما رمضان 2025، برومو مسلسل سيد الناس (فيديو)

عمرو سعد، فيتو
عمرو سعد، فيتو

طرحت قناة MBC1 برومو مسلسل سيد الناس المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان المقبل 2025.

وأرفق الحساب الرسمي للقناة على إنستجرام تعليق: “ انتظروا مسلسل سيد الناس على MBC1 في رمضان، رمضان يجمعنا”.

 

شخصية ريم مصطفى في سيد الناس 

وكانت ريم مصطفى قد نشرت البوستر الرسمي الخاص بها من العمل على حساباتها الشخصية بمواقع السوشيال ميديا المختلفة.

وأظهر البوستر تقديمها شخصية شعبية تحمل طابعًا خاصة وذلك للمرة الأولى في مشوارها الفني.

وتجتمع ريم مصطفى مع عمرو سعد للمرة الأولى في الدراما التلفزيونية خلال مسلسل "سيد الناس" الذي يتواصل تصويره على قدم وساق للعرض في شهر رمضان المقبل.

وتشهد أحداثه مواجهة قوية بين ريم وعمرو سعد حيث تكشف الحلقات الأولى عن طبيعة العلاقة بينهما والتطورات التي تمر بها هذه العلاقة التي ستأخذ منحنى آخر وذلك في إطار تشويقي مثير.  

أبطال مسلسل سيد الناس 

مسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، والمسلسل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح والمخرج محمد سامي. والإخراج لـ محمد سامي أيضًا، ومن إنتاج صادق الصباح.

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