الخميس 06 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، برومو مسلسل المداح 5 (فيديو)

المداح 5، فيتو
المداح 5، فيتو

طرحت قناة MBC مصر برومو مسلسل المداح 5 عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأرفقت القناة تعليق: “انتظروا مسلسل المداح أسطورة العهد حصريًا على MBCMASR في رمضان”.

وانتهت وحدة المونتاج المسئولة عن مسلسل المداح الذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال من مونتاج الـ 5 حلقات الأولى من العمل، لتكون جاهزة للعرض في رمضان 2025.

بوستر مسلسل المداح 5

وكانت قناة MBC مصر قد طرحت البوسترات التشويقية لـ مسلسل المداح أسطورة العهد من بطولة النجم حمادة هلال، والذي من المقرر أن يعرض حصريًا على القناة في رمضان 2025.

وظهر نجوم المسلسل جانب حمادة هلال في صفين، وكان إلى جواره كل من غادة عادل وخالد الصاوي.

مسلسل المداح 5 

ويقدم حمادة هلال خلال أحداث الجزء الخامس من مسلسل المداح أغنيتين أولهما ستكون في الحلقات الأولى من العمل بإحدى الليالي في الصعيد، ويتعاون هلال في هذه الأغاني مع عدد من الشعراء الجدد.

وتشهد أحداث الجزء الخامس من مسلسل المداح محاولة قتل صابر الذي يلعب دوره الفنان حمادة هلال من قبل أحد الدجالين.

 

أبطال مسلسل المداح

وضم مسلسل المداح بجانب حمادة هلال مجموعة من النجوم منهم: خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، تامر شلتوت، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

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