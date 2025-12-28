الأحد 28 ديسمبر 2025
حوادث

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بطنطا

مصرع شخص وإصابة 5
مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم ميكروباص بطريق سبرباي
لقي شخص مصرعه وأُصيب 5 آخرون في حادث تصادم سيارة ميكروباص بالحاجز الخرساني على طريق سبرباي مول بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

شاهد، ماذا فعل محافظ الغربية بعد تسمم 17عاملًا في مصنع بوجبات مطعم بالمحلة؟

نجاح أول عملية لتغيير الصمام الميترالي لسيدة بمستشفى طنطا العام بالغربية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث سير أعلى الطريق المشار إليه وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم ميكروباص بطريق سبرباي – طنطا
مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم ميكروباص بطريق سبرباي – طنطا

وبالفحص والمعاينة الأولية لـ مباحث الغربية تبين أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة الميكروباص ما أدى إلى اصطدامها بالحاجز الخرساني على جانب الطريق وأسفر ذلك عن مصرع شخص في الحال وإصابة 5 آخرين بإصابات متفرقة.
 

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بينما تم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم على طريق المحلة – طنطا

 

وفي سياق آخر، لقيت سيدة مصرعها فيما أُصيب 4 أشخاص من بينهم أب ونجله في حادث مروري وقع على طريق المحلة الكبرى – طنطا أمام قرية الرجدية إثر تصادم سيارة ميكروباص بالطريق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع الحادث ووجود متوفاة وعدد من المصابين وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة كما جرى نقل جثمان السيدة المتوفاة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار الجهات المختصة بمحافظة الغربية لمباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

