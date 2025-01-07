أخبار الفن اليوم، تيسير فهمي تعلن شفاءها من متحور كورونا، إجمالي إيرادات الدشاش لـ محمد سعد بعد 6 أيام عرض، طرح ديو "فعلا مبيتنسيش" لتامر حسني ورامي صبري

شهدت الساحة الفنية، اليوم الثلاثاء، العديد من الأخبار الهامة من أبرزها إعلان الفنانة تيسير فهمي شفاءها من متحور كورونا الجديد.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

طمأنت الفنانة تيسير فهمي الجمهور على حالتها الصحية، بعد إصابتها بمتحور كورونا الجديد قبل أسابيع.

أعاد فيلم "الدشاش" -المعروض في دور السينما مع مطلع العام الجاري- الممثل محمد سعد إلى بؤرة الأضواء من جديد. ولأول مرة منذ أكثر من 15 عامًا تزدحم قاعات السينما من أجل مشاهدة فيلم لـ"سعد"، بل ويصفق الجمهور مع انتهاء أحداثه.. فما الذي تغير في الفنان ذي السبعة والخمسين عامًا، أو ما الذي غيرَّه في نفسه؟ هل ودَّع محمد سعد أخيرًا شخصية "الليمبي" وتنويعاتها؟ هل اقتنع بأن يكتفي بدوره كممثل فقط، وتوقف عن التدخل فيما لا يخصه من تفاصيل؟

طرحت منصة TOD أول 3 حلقات من مسلسل سراب، وهو عمل جديد يضم نخبة من النجوم في مقدمتهم خالد النبوي ويسرا اللوزي.

حقق الديو الذي جمع بين تامر حسني ورامي صبري “فعلا مبيتنسيش” نجاحا كبيرا منذ طرحه على موقع يوتيوب أمس الإثنين.

عاد النجم محمد سعد لجمهوره بعد غياب دام قرابة 6 سنوات، وذلك من خلال فيلم يجمع ما بين الأكشن والكوميدي في تجربة جديدة لم يقدمها محمد سعد من قبل، بحسب آراء الجمهور والنقاد.

يعرض في الوقت الحالي بدور العرض السينمائي فيلم الهنا اللي أنا فيه والذي يقوم ببطولته كريم محمود عبد العزيز.

تقيم سينما الهناجر، التابعة لـقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية جديدة من أمسيات صالون (كلام في السيما)، وذلك في السابعة مساء الخميس 9 يناير.

يشارك الفنان أشرف عبد الباقي في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية بعرض مسرحية الطيبين

عبر الفنان محمد إمام عن سعادته بالنجاح الذي يحققه فيلم الدشاش للفنان محمد سعد، ونشر محمد إمام صورة لـ محمد سعد عبر حسابه على منصة إكس وكتب قائلا: "فنان كبير وكلنا بنحبك.. فرحان ليك.

شارك أحمد سعد جمهوره أحدث ظهور له رفقة ويل سميث ونجله جايدن.

أكدت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، أن الصفحة الوحيدة والرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي: “معرض القاهرة الدولي للكتاب- الصفحة الرسمية”.

طرح النجم تامر حسني أغنيته الجديدة مع رامي صبري بعنوان فعلا مبيتنسبش وذلك علي موقع يوتيوب

علق الفنان أشرف عبد الباقي، على مشاركته في موسم الرياض بمسرحية “الطيبين”

تتعاون المطربة الإماراتية أحلام مع الشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، في أغنية بعنوان “العناق الأخير” ضمن ألبومها الذي تطرحه قريبا.

أعربت الفنانة صبا مبارك عن سعادتها الكبيرة بنجاح مسلسل "وتر حساس" وشخصية "سلمى"، مؤكدة أنه على الرغم من التوقعات بنجاح المسلسل منذ البداية، كونه ينتمي إلى نوعية محببة للمشاهدين، إلا أن النجاح فاق كل التوقعات.

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