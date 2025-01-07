أخبار الفن اليوم، تيسير فهمي تعلن شفاءها من متحور كورونا، إجمالي إيرادات الدشاش لـ محمد سعد بعد 6 أيام عرض، طرح ديو "فعلا مبيتنسيش" لتامر حسني ورامي صبري
شهدت الساحة الفنية، اليوم الثلاثاء، العديد من الأخبار الهامة من أبرزها إعلان الفنانة تيسير فهمي شفاءها من متحور كورونا الجديد.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
تيسير فهمي تعلن شفاءها من متحور كورونا: أزمة وعدت
طمأنت الفنانة تيسير فهمي الجمهور على حالتها الصحية، بعد إصابتها بمتحور كورونا الجديد قبل أسابيع.
الدشاش، كيف أعاد محمد سعد إلى الصدارة بعد سنوات من الإخفاقات؟
أعاد فيلم "الدشاش" -المعروض في دور السينما مع مطلع العام الجاري- الممثل محمد سعد إلى بؤرة الأضواء من جديد. ولأول مرة منذ أكثر من 15 عامًا تزدحم قاعات السينما من أجل مشاهدة فيلم لـ"سعد"، بل ويصفق الجمهور مع انتهاء أحداثه.. فما الذي تغير في الفنان ذي السبعة والخمسين عامًا، أو ما الذي غيرَّه في نفسه؟ هل ودَّع محمد سعد أخيرًا شخصية "الليمبي" وتنويعاتها؟ هل اقتنع بأن يكتفي بدوره كممثل فقط، وتوقف عن التدخل فيما لا يخصه من تفاصيل؟
بطولة خالد النبوي ويسرا اللوزي، TOD تطرح أول 3 حلقات من مسلسل سراب
طرحت منصة TOD أول 3 حلقات من مسلسل سراب، وهو عمل جديد يضم نخبة من النجوم في مقدمتهم خالد النبوي ويسرا اللوزي.
"فعلا مبيتنسيش" لـ تامر حسني ورامي صبري يحقق 636 ألف مشاهدة في 20 ساعة
حقق الديو الذي جمع بين تامر حسني ورامي صبري “فعلا مبيتنسيش” نجاحا كبيرا منذ طرحه على موقع يوتيوب أمس الإثنين.
إجمالي إيرادات فيلم الدشاش لـ محمد سعد بعد أول 6 أيام عرض
عاد النجم محمد سعد لجمهوره بعد غياب دام قرابة 6 سنوات، وذلك من خلال فيلم يجمع ما بين الأكشن والكوميدي في تجربة جديدة لم يقدمها محمد سعد من قبل، بحسب آراء الجمهور والنقاد.
فيلم الهنا اللي أنا فيه يحقق مليونا و24 ألف جنيه أمس
يعرض في الوقت الحالي بدور العرض السينمائي فيلم الهنا اللي أنا فيه والذي يقوم ببطولته كريم محمود عبد العزيز.
"حسين القلا المنتج الجريء" ضمن أمسيات كلام في السيما، الخميس
تقيم سينما الهناجر، التابعة لـقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية جديدة من أمسيات صالون (كلام في السيما)، وذلك في السابعة مساء الخميس 9 يناير.
مواعيد ومكان عرض مسرحية الطيبين لأشرف عبد الباقي في موسم الرياض
يشارك الفنان أشرف عبد الباقي في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية بعرض مسرحية الطيبين
محمد إمام لـ سعد بعد نجاح الدشاش: فرحان لك وكلنا بنحبك
عبر الفنان محمد إمام عن سعادته بالنجاح الذي يحققه فيلم الدشاش للفنان محمد سعد، ونشر محمد إمام صورة لـ محمد سعد عبر حسابه على منصة إكس وكتب قائلا: "فنان كبير وكلنا بنحبك.. فرحان ليك.
أحمد سعد لـ ويل سميث: جايدن ابنك بقى عريس
شارك أحمد سعد جمهوره أحدث ظهور له رفقة ويل سميث ونجله جايدن.
هيئة الكتاب تتخذ إجراءات قانونية ضد صفحات تحمل اسم "معرض القاهرة"
أكدت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، أن الصفحة الوحيدة والرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي: “معرض القاهرة الدولي للكتاب- الصفحة الرسمية”.
طرح ديو "فعلا مبيتنسيش" لتامر حسني ورامي صبري (فيديو)
طرح النجم تامر حسني أغنيته الجديدة مع رامي صبري بعنوان فعلا مبيتنسبش وذلك علي موقع يوتيوب
أشرف عبد الباقي ينشر بوستر مسرحية الطيبين ويعلق: هتعجبكم
علق الفنان أشرف عبد الباقي، على مشاركته في موسم الرياض بمسرحية “الطيبين”
أحلام تتعاون مع الأمير عبد الرحمن بن مساعد في "العناق الأخير"
تتعاون المطربة الإماراتية أحلام مع الشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، في أغنية بعنوان “العناق الأخير” ضمن ألبومها الذي تطرحه قريبا.
صبا مبارك عن دورها في "وتر حساس": نقلة نوعية لي
أعربت الفنانة صبا مبارك عن سعادتها الكبيرة بنجاح مسلسل "وتر حساس" وشخصية "سلمى"، مؤكدة أنه على الرغم من التوقعات بنجاح المسلسل منذ البداية، كونه ينتمي إلى نوعية محببة للمشاهدين، إلا أن النجاح فاق كل التوقعات.
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