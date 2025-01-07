هيئة الكتاب تتخذ إجراءات قانونية ضد صفحات تحمل اسم "معرض القاهرة"

أكدت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، أن الصفحة الوحيدة والرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي: “معرض القاهرة الدولي للكتاب- الصفحة الرسمية”.

هيئة الكتاب

وشددت الهيئة أنه لا علاقة لها بأية صفحات أخرى تتخذ من معرض القاهرة الدولي للكتاب اسمًا لها.

والهيئة المصرية العامة للكتاب، باعتبارها دار النشر الوطنية المصرية، تحمل في رسالتها تقديرًا واحترامًا لكل الكتاب والمثقفين والأدباء الذين هم مشاعل الفكر والإبداع، في مصر وخارجها.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وأن الهيئة تواصل مسيرتها في تقدير المفكرين والمبدعين، من مصر وكل أنحاء العالم، وفي انتظار اللقاء بهم في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ56، المقرر انطلاقها في 23 يناير الجاري، وتؤكد الهيئة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل هذه الصفحات.

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