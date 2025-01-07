الثلاثاء 07 يناير 2025
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ثقافة وفنون

صبا مبارك عن دورها في "وتر حساس": نقلة نوعية لي

صبا مبارك، فيتو
صبا مبارك، فيتو

أعربت الفنانة صبا مبارك عن سعادتها الكبيرة بنجاح مسلسل "وتر حساس" وشخصية "سلمى"، مؤكدة أنه على الرغم من التوقعات بنجاح المسلسل منذ البداية، كونه ينتمي إلى نوعية محببة للمشاهدين، إلا أن النجاح فاق كل التوقعات.

تابعت خلال لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، اليوم الثلاثاء: "حتى عرض المسلسل وحتى منتصف الحلقات، كنا لا نزال نواصل التصوير، وكنت أسأل زميلاتي عن ردود الأفعال لأنني كنت مشغولة تمامًا بين التصوير والتنقل من اللوكيشن إلى البيت والعكس. لكن بعد اختلاطي بالشارع، شعرت بردود أفعال فاقت كل التوقعات".

 

وتر حساس

 

عن تجربة "وتر حساس" التي جمعتها بكل من إنجي المقدم وهيدي كرم، قالت: "تجربة جميلة جدًا بكل عناصرها، سواء من ناحية التمثيل أو الأجواء العامة. كان أن هناك كيمياء تجمعنا، وأصبحنا نحن الثلاثة أصدقاء مقربين. إنجي المقدم صديقة قديمة لي، ولكنني كسبت هيدي كرم كصديقة مقربة جديدة".

وأكملت: "التجربة على الصعيدين الفني والإنساني حققت نجاحًا كبيرًا. مسلسل وتر حساس يمثل نقلة نوعية بالنسبة لي، خاصة أنني والمخرج وائل فرج لدينا كيمياء بدأت منذ تجربة بين السطور واستمرت حتى وتر حساس. نحن الاثنان نفهم بعضنا جيدًا؛ فأنا أعرف ما يريده وما يتطلع إلى تحقيقه، وهو يثق بي كممثلة، ولهذا كلامنا مع بعض يكون قليلًا، لأننا نعمل بفهم مشترك وتوافق كبير".

 

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صبا مبارك الفنانة صبا مبارك مسلسل وتر حساس كلمة أخيرة مع لميس الحديدي

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