الثلاثاء 07 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحمد سعد لـ ويل سميث: جايدن ابنك بقى عريس

أحمد سعد وويل سميث،
أحمد سعد وويل سميث، فيتو

شارك أحمد سعد جمهوره أحدث ظهور له رفقة ويل سميث ونجله جايدن.

ونشر أحمد سعد صورا من خلال حسابي الرسمي على موقع انستجرام، رفقة الفنان ويل سميث ونجله جايدن، وعلق مازحا: “بسم الله ماشاء الله يا ويل جايدن كبر وبقي عريس ربنا يبارك”.

على الجانب الآخراختتم أحمد سعد عام ٢٠٢٤ بحفل غنائي خلال الأيام الماضية في الكويت، ضمن حفلات “موسم الكويت 2024”.

 

وشهد الجمهور الكويتي ليلة غنائية مميزة في حفل "أساطير الطرب" الذي أقيم الجمعة في قاعة أرينا، ضمن فعاليات “موسم الكويت”، إذ اجتمع ثلاثة من نجوم الأغنية العربية في ليلة طربية بامتياز بدأها الفنان بهاء سلطان، تلاه أحمد سعد واختتمها آدم.

 

وحصد النجوم أحمد زعيم، ومغني الراب التونسي نوردو، والنجم أحمد سعد، على جائزة موريكس الأغنية العربية المتميزة عن أغنية "يا عرّاف" خلال حفل الموريكس دور هذا العام، الذى أقيم خلال الأيام الماضية في حفل حضره العديد من نجوم الفن في العالم العربي.

 

وقام الفنان أحمد زعيم والفنان التونسى نوردو، بعد استلامهما للجائزة، بغناء أغنية "يا عراف" وسط تصفيق لافت وإعجاب من جميع الحاضرين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد زعيم الجمهور الكويتي الفنان بهاء سلطان الفنان ويل سميث الفنان التونسي

مواد متعلقة

أحمد سعد يغني تتر سيد الناس لشقيقه عمرو سعد

أحمد رزق شقيق عمرو سعد في مسلسل "سيد الناس"

ads

الأكثر قراءة

مصدر أمني: إيقاف فردى شرطة عن العمل واحالة ضابطين للتحقيق بالقاهرة

عبد النور: خدمة الدين «تخض»، وهذا ما أخشاه من كامل الوزير(فيديو)

الصحة العالمية توضح مدى خطورة فيروس HMPV على حياة البشر

سعر الدولار مساء اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 في مصر

إجراءات تسجيل الهواتف عبر تطبيق تليفونى

الأرصاد الجوية تحذر من هذه الظاهرة غدا الأربعاء

وكيل بنتايج يصدم جماهير الزمالك بشأن استمراره في صفوف الأبيض

خبير اقتصادي: الدولار يصل إلى 61.5 جنيها بنهاية 2025 (فيديو)

منوعات

المزيد

إطلاق 95 كائنا مهددا بالانقراض في محمية ملكية بالسعودية (صور)

دراسة تكشف زيادة تعرض القطط والكلاب الأليفة لـ الكوكايين

ميجان ماركل تتعرض لأزمة بسبب خطأ تقني على "الإنستجرام"، ما القصة؟

زوجان يقتلان لاجئة أوكرانية ووالدتها لسرقة طفلتها في ألمانيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الثلاثاء

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 7-1-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن كأس آسيا بالسعودية 2027 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، اللحظات الأولى في حياة المسيح عيسى ابن مريم (فيديو)

تفسير حلم هدم المسجد وعلاقته بزيادة المشكلات والهموم

الإفتاء توضح الفرق بين لفظي الصوم والصيام

المزيد
الجريدة الرسمية