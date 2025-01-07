أحمد سعد لـ ويل سميث: جايدن ابنك بقى عريس

شارك أحمد سعد جمهوره أحدث ظهور له رفقة ويل سميث ونجله جايدن.

ونشر أحمد سعد صورا من خلال حسابي الرسمي على موقع انستجرام، رفقة الفنان ويل سميث ونجله جايدن، وعلق مازحا: “بسم الله ماشاء الله يا ويل جايدن كبر وبقي عريس ربنا يبارك”.

على الجانب الآخراختتم أحمد سعد عام ٢٠٢٤ بحفل غنائي خلال الأيام الماضية في الكويت، ضمن حفلات “موسم الكويت 2024”.

وشهد الجمهور الكويتي ليلة غنائية مميزة في حفل "أساطير الطرب" الذي أقيم الجمعة في قاعة أرينا، ضمن فعاليات “موسم الكويت”، إذ اجتمع ثلاثة من نجوم الأغنية العربية في ليلة طربية بامتياز بدأها الفنان بهاء سلطان، تلاه أحمد سعد واختتمها آدم.

وحصد النجوم أحمد زعيم، ومغني الراب التونسي نوردو، والنجم أحمد سعد، على جائزة موريكس الأغنية العربية المتميزة عن أغنية "يا عرّاف" خلال حفل الموريكس دور هذا العام، الذى أقيم خلال الأيام الماضية في حفل حضره العديد من نجوم الفن في العالم العربي.

وقام الفنان أحمد زعيم والفنان التونسى نوردو، بعد استلامهما للجائزة، بغناء أغنية "يا عراف" وسط تصفيق لافت وإعجاب من جميع الحاضرين.

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