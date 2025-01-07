الثلاثاء 07 يناير 2025
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ثقافة وفنون

مواعيد ومكان عرض مسرحية الطيبين لأشرف عبد الباقي في موسم الرياض

مسرحية الطيبين،فيتو
مسرحية الطيبين،فيتو

يشارك الفنان أشرف عبد الباقي في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية بعرض مسرحية الطيبين 

تفاصيل مسرحية الطيبين 

ويشارك في مسرحية الطيبين بموسم الرياض بجانب أشرف عبد الباقي كل من الفنان مصطفي خاطر وأوس أوس ومحمد عبد الرحمن توتا والمسرحية من تأليف محمد السوري ومن أخراج وليد طلعت.

ومن المقرر عرض مسرحية الطيبين للفنان أشرف عبد الباقي ضمن فعاليات موسم الرياض من ٧ إلي ١١ يناير الجاري علي مسرح بكر الشدي  

وتعاقد الفنان أشرف عبد الباقي منذ أيام علي المشاركة في مسلسل الحب كله بطولة الفنان أسر ياسين، والمقرر أن يبدأ تصويره بداية يناير القادم.

 

الفنان أشرف عبد الباقي
 

ويلعب أشرف عبد الباقي شخصية رجل أعمال يتاجر في العملة مما يجعله يقع في بعض المشاكل.

ويناقش العمل أزمة العملة وسعر الصرف في الفترة بين يناير 2023 وحتى مارس 2024، وهي الفترة التي وصل فيها سعر الدولار لما يقرب من 70 جنيهًا، والعمل من تامر محسن ويشارك في بطولته الفنانة إيمان العاصي التي تميزت في مسلسل ضد القانون.

وكان قد أعرب الفنان أشرف عبد الباقي، عن سعادته الكبيرة بمشاركة فيلم ابنته زينة “مين يصدق”  في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

 

تصريحات أشرف عبد الباقي

وقال أشرف عبد الباقي خلال لقائه مع "ڤيتو“: ”إنه يشعر وكأن ابنته في امتحان وأضاف أشرف أنه يشارك بالفيلم بدور صغير قائلًا: أنا عامل مشهدين ولكن الأساس للفنان يوسف عمر وجايدا.

تدور أحداث الفيلم حول "نادين" التي تعيش تأزما مع والديها نتيجة لعدم اهتمامهما بها، وتتعرف على شاب محتال يدعى "باسم"، يقدم لها نوعا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتطور العلاقة بينهما ليخوض الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورا أخرى على المحك.

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تفاصيل مسرحية الطيبين مسرحية الطيبين الفنان أشرف عبد الباقي أشرف عبد الباقي موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية
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