الثلاثاء 07 يناير 2025
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ثقافة وفنون

"فعلا مبيتنسيش" لـ تامر حسني ورامي صبري يحقق 636 ألف مشاهدة في 20 ساعة

تامر حسني ورامي صبري،
تامر حسني ورامي صبري، فيتو

حقق الديو الذي جمع بين تامر حسني ورامي صبري “فعلا مبيتنسيش” نجاحا كبيرا منذ طرحه على موقع يوتيوب أمس الإثنين. 

أغنية تامر حسني مع رامي صبري 

وحققت أغنية فعلا مبيتنسيش 636 ألف مشاهدة في 20 ساعة فقط، وذلك على موقع يوتيوب فقط.

وكان النجم تامر حسني طرح أغنيته الجديدة مع رامي صبري بعنوان فعلا مبيتنسبش وذلك علي موقع يوتيوب 

أغنية “فعلا مبيتنسيش” لتامر حسني ورامي صبري من كلمات عمرو تيام وألحان شادي حسن وتوزيع موسيقي طارق توكل.

تامر حسني ورامي صبري

وكان الفنان تامر حسني قد فاجأ جمهوره بالرد على منشور الفنان رامي صبري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

حيث كتب تامر حسني: "حبيبي يا رامي انت قبل ما تكون نجم كبير ومُهم إنت صاحبي من أيام الطفولة، ودي حاجات الناس متعرفهاش ويمكن مكنش في فُرصة نحكي ده قبل كده.. إنت يا رامي صاحب عُمر ومشوار مشيناه من الطفولة وأنا في الصورة ماسك المايك لأخويا ولصوت مصري عظيم يستحق".

وتابع تامر: “شُكرًا يا حبيبي على كلامك الغالي اللي من القلب أنا فعلًا اشتغلت معاك من كل قلبي وبكُل حرص علينا إحنا الاتنين بكُل التفاصيل بدافع الحُب والصداقة وإن ربنا يكرمنا مع بعض، اعتقد إن التعاون ده هيحمس كُل جيلنا إنه يعمل أفكار مشاركة كده وأنا بنادي بيها من زمان من أيام تامر وشيرين وبعدها تامر وبهاء في أغنية قوم اقف أنا وأنت بعدها اتكلمنا من سنين عشان نجمع البعض من جيلنا وعملنا المستحيل وللأسف معرفناش فقولنا نبدأ بنفسنا عشان نحمس الكُل”.

واختتم بقوله: "حقيقي جمهورنا يستاهل مننا كُل الجديد وكل المُفاجآت إللي تفرحه والمطربين اللي هييجوا بعدنا يستحقوا إنهم يتعلموا ده مننا عشان يكملوه للي بعدهم إنتظروا كليب فعلًا مبيتنسيش بيني وبين أخويا النجم الكبير رامي صبري باشا".

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