الأحد 05 يناير 2025
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ثقافة وفنون

الدشاش يقترب من تحقيق 10 ملايين جنيه إيرادات في أسبوعه الأول

الدشاش
الدشاش

حالة من الحماس الشديد لدى الجمهور تجاه فيلم “ الدشاش”، الذي يعود به الفنان محمد سعد للمنافسة السينمائية بعد غياب استمر لقرابة الخمس سنوات، حيث كان آخر أفلامه “محمد حسين”، الذي لم يحقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه بالسينمات.

ولاقي فيلم الدشاش ردود فعل جيدة من الجمهور، الذي شاهده بالسينمات، خاصة أن محمد سعد يقدم نفسه من جديد بعمل سينمائي ينتمي لأفلام الأكشن والساسبينس

 

إيرادات الدشاش

وحقق الفيلم أمس السبت الموافق 4 يناير -يومه الرابع بـ"السينمات"- إيرادا بلغ مليونا و923 ألفا و322 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في أسبوعه الأول 9 ملايين و103 آلاف و583 جنيها.

 

فيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق،  تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

وكان قد قال الفنان محمد سعد إن تجربة فيلم الدشاش تجربة مختلفة عما قدمه في السابق، مشيرا إلي أنه لم يقدم أغاني في الفيلم

وأضاف محمد سعد علي هامش العرض الخاص للفيلم:" إن باسم سمرة وزينة ونسرين طافش عاملين أدوار خطيرة، متابعا أنه يعتبرهم من عائلته

وأكد محمد سعد أنه واجه صعوبات كثيرة أثناء تجسيده لشخصية أطاطا، موضحا: "في مرة كنت بصور مشهدين عيني احولت ومرجعتش تاني

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