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ثقافة وفنون

تامر حسني يشيد بفيلم "الدشاش" لمحمد سعد: يستحق كل التقدير

تامر حسني، فيتو
تامر حسني، فيتو

 وجه النجم تامر حسني عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام"، رسالة إشادة وإعجاب بفيلم "الدشاش" للفنان محمد سعد، والذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي. 

 

تامر حسني 

 وكتب تامر حسني قائلا: "أنا فرحان أوي أوي بردود أفعال الجمهور على فيلم النجم والفنان الكبير محمد سعد، الراجل ده ياما أمتعنا بفنه لسنين كثير".

وأضاف: "النهاردة بيقدم حاجة جديدة لمسيرته وللجماهير وبرضو أمتعنا بيها.. يستحق كل التقدير والاحترام مبروك يا نجم يا كبير ربنا يرزقك ويزيدك نجاح".

 

أبطال فيلم الدشاش 

 فيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق،  تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

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تامر حسني فيلم الدشاش محمد سعد أبطال فيلم الدشاش
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