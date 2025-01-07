محمد إمام لـ سعد بعد نجاح الدشاش: فرحان لك وكلنا بنحبك

عبر الفنان محمد إمام عن سعادته بالنجاح الذي يحققه فيلم الدشاش للفنان محمد سعد، ونشر محمد إمام صورة لـ محمد سعد عبر حسابه على منصة إكس وكتب قائلا: "فنان كبير وكلنا بنحبك.. فرحان ليك.

وعاد الفنان محمد سعد لجمهوره بعد غياب دام قرابة 6 سنوات، وذلك من خلال فيلم يجمع ما بين الأكشن والكوميدي في تجربة جديدة لم يقدمها محمد سعد من قبل، بحسب آراء الجمهور والنقاد.

وجنى فيلم الدشاش إيرادات وصل إجماليها لـ 13 مليونا و600 ألف جنيه مصري خلال 6 أيام فقط.

الدشاش يتربع على البوكس أوفيس

واستطاع محمد سعد من خلال فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “الدشاش”، أن يخطف الأنظار منذ طرح البرومو والأغنية الترويجية للعمل وصولا لتصدره شباك التذاكر بمختلف سينمات مصر في أول أيام عرضه، وأزاح أفلام الأعلى إيرادًا مثل؛ الحريفة، و"الهوى سلطان" و"الهنا اللي أنا فيه"، متصدرا البوكس أوفيس المصري.

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