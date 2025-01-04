أحمد سعد يغني تتر سيد الناس لشقيقه عمرو سعد

تعاقدت الشركة المنتجة لمسلسل سيد الناس الذى يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد مع المطرب “أحمد سعد” ليقوم بغناء تتر العمل، ومن المقرر أن يعمل على تسجيله خلال الفترة المقبلة.



وسيقدم المطرب أحمد سعد أيضًا عددا من الأغاني خلال أحداث العمل، ولم يكن له ظهور تمثيلي بل سيكون بالصوت فقط.



ويواصل الفنان عمرو سعد تصوير عدد من مشاهد مسلسله الجديد سيد الناس المقرر أن يتم عرضه خلال سباق رمضان القادم، داخل إحدى شقق الحي المتميز بأكتوبر، ومن المقرر أن يستمر التصوير لما يقرب من 3 أيام.

أحداث مسلسل سيد الناس

وتدور أحداث المسلسل بإحدى قرى الصعيد حيث يظهر عمرو سعد، يعمل على نصرة المظلوم بعدما يواجه العديد من التحديات.

وكان محمد سامي مخرج مسلسل سيد الناس قرر إنشاء وحدة إخراج أخرى لتصوير بعض المشاهد الخارجية من العمل، والتي لا يتواجد بها الأبطال، تسهيلًا للانتهاء من تصوير أكبر عدد من مشاهد العمل.

أبطال مسلسل “سيد الناس"

والعمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، منة فضالي، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، أروى جودة، وفاء عامر، داليا البحيري.

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