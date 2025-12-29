كأس أمم إفريقيا، منتخب المغرب يتقدم على زامبيا 0/2 في الشوط الأول

18 حجم الخط

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب زامبيا ضد المغرب، بنتيجة 0/2 لأسود الأطلس، في المباراة المقامة مساء اليوم الإثنين، على ملعب مولاي عبد الله في الرباط، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

سجل هدفي المغرب في شباك زامبيا، أيوب الكعبي في الدقيقة 9، إبراهيم دياز في الدقيقة 27.

تشكيل منتخب زامبيا ضد المغرب

تشكيل منتخب المغرب أمام زامبيا

ياسين بونو - نايف أكرد - آدم ماسينا - محمد الشيبي - نصير مزراوي - نائل العيناوي - إسماعيل صيباري - عز الدين أوناحي - إبراهيم دياز - أيوب الكعبي - عبد الصمد الزلزولي.

وكانت منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 انطلقت مساء يوم الأحد 21 ديسمبر الجاري، بالمغرب، على أن تُختتم في الثامن عشر من شهر يناير المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

موقف منتخبي المغرب وزامبيا في أمم إفريقيا

ويقع منتخب المغرب في المجموعة الأولى من مجموعات كأس أمم إفريقيا رفقة مالي وزامبيا وجزر القمر.

ويحتاج منتخب أسود الأطلس إلى نقطة وحيدة لحسم بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب المغرب فاز على جزر القمر وتعادل مع مالي بهدف لكل فريق، في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

أما منتخب زامبيا، فتعادل مع مالي في الجولة الأولى 1/1، وسلبيًا مع جزر القمر، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

التعادل رفع رصيد منتخب المغرب إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما ارتفع رصيد مالي إلى نقطتين من تعادلين في المرتبة الثانية، وهو نفسه رصيد منتخب زامبيا الثالث، في حين تتذيل جزر القمر الترتيب بنقطة واحدة.

