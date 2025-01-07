الثلاثاء 07 يناير 2025
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ثقافة وفنون

تيسير فهمي تعلن شفاءها من متحور كورونا: أزمة وعدت

الفنانة تيسير فهمي،
الفنانة تيسير فهمي، فيتو

طمأنت الفنانة تيسير فهمي الجمهور على حالتها الصحية، بعد إصابتها بمتحور كورونا الجديد قبل أسابيع.

وقالت تيسير فهمي لـ فيتو: الحمد لله أزمة وعدت على خير، وأنا الآن بصحة جيدة والحمد لله، أمارس حياتي بشكل طبيعي.

كانت الفنانة تيسير فهمي أعلنت في وقت سابق إصابتها بمتحور كورونا الجديد ووصفته بالشرس.

 

 

أسباب ابتعاد تيسير فهمي عن الساحة الفنية

 

 وفي وقت سابق أيضا كشفت الفنانة تيسير فهمي، أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية لفترة ليست قصيرة، مؤكدة أنها لا تشعر بالغياب بسبب عرض أعمالها القديمة عبر شاشات التلفزيون.

وقالت تيسير فهمي من خلال لقائها مع برنامج “et بالعربي”: “أنا عندما توقفت لم أشعر بالغياب لأن أعمالي القديمة بتتعرض على كل القنوات، والواحد مبيحسش أنه غاب عن الشاشة، لأنه بيفضل في تلاقي بين الجمهور والفنان حتى لو ابتعد النجم، لأن أعماله مستمرة في العرض.

 

 

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بعد إصابتها بمتحور كورونا الجديد، تيسير فهمي تكشف تطورات حالتها الصحية

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