تيسير فهمى تكشف لـ"فيتو" تطورات جديدة عقب إصابتها بمتحور كورونا الجديد

مازالت الفنانة تيسير فهمي تتصدر مؤشرات البحث عربيا عقب إعلان إصابتها بمتحور كورونا الجديد الذي وصفته بــ “الشرس”.

تطورات الحالة الصحية لـ تيسير فهمي

وكشفت تيسير فهمي لـ “فيتو” تطورات جديدة فى حالتها الصحية قائلة:" حالتي الصحية فى تحسن تدريجي واتلقي برتوكول علاج منزلي دون الذهاب للمستشفي".

تيسير فهمي

تيسير فهمي

وأكدت أنها تتوجه بالشكر لكل جمهورها ومتابعيها من مصر ومختلف الدول العربية مطالبة إياهم بالدعاء لها لمرور أزمتها الصحية مع متحور فيروس كورونا الوبائي بشكل كامل.

الفنانة تيسير فهمي"> الفنانة تيسير فهمي

أسباب ابتعاد تيسير فهمي عن الساحة الفني

وفي وقت سابق، كشفت الفنانة تيسير فهمي، أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية لفترة ليست قصيرة، مؤكدة أنها لا تشعر بالغياب بسبب عرض أعمالها القديمة عبر شاشات التلفزيون.

وقالت تيسير فهمي خلال تصريحات تليفزيونية: “عندما توقفت لم أشعر بالغياب لأن أعمالي القديمة تعرض على كل القنوات، والواحد مبيحسش أنه غاب عن الشاشة، لأنه بيفضل في تلاقي بين الجمهور والفنان حتى لو ابتعد النجم، لأن أعماله مستمرة في العرض".

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