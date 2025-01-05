الأحد 05 يناير 2025
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ثقافة وفنون

إيرادات فيلم "الهنا اللي أنا فيه" أمس

فيلم الهنا اللي أنا
فيلم الهنا اللي أنا فيه، فيتو

يعرض في الوقت الحالي فيلم الهنا اللي أنا فيه والذي يقوم ببطولته كريم محمود عبّد العزيز ودينا الشربيني في دور العرض السينمائي.

إيرادات فيلم الهنا اللي أنا فيه 

 وحقق فيلم الهنا اللي أنا فيه إيرادات 988 ألف جنيه أمس السبت في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي.

تفاصيل فيلم الهنا اللي أنا فيه 

 فيلم “الهنا اللي أنا فيه” يشارك في بطولته رفقة الفنان كريم محمود عبد العزيز كل من الفنانة دينا الشربيني وياسمين رئيس والفنانة مريم الجندي، وغيرهم. 

 الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، ويعد التعاون الأول بين كريم محمود عبد العزيز والسيناريست أيمن بهجت قمر وأيضا المخرج خالد مرعي. 

كريم محمود عبد العزيز

 وفي سياق آخر، يستعد الفنان كريم محمود عبد العزيز لتصوير الجزء الثالث من مسلسل “البيت بيتي” رفقة الفنان مصطفى خاطر، حيث حقق الجزءان الأول والثاني نجاحا كبيرا.

 

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أبطال فيلم الهنا اللي أنا فيه إيرادات الهنا اللي انا فيه الهنا اللي أنا فيه
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