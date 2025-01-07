الثلاثاء 07 يناير 2025
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ثقافة وفنون

"حسين القلا المنتج الجريء" ضمن أمسيات كلام في السيما، الخميس

المنتج حسين القلا،
المنتج حسين القلا، فيتو

تقيم سينما الهناجر، التابعة لـقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية جديدة من أمسيات صالون (كلام في السيما)، وذلك في السابعة مساء الخميس 9 يناير.

الصالون يقام هذا الشهر بعنوان "حسين القلا.. هذا المنتج النجم الجريء المغامر" ويدير الصالون المخرج السينمائي أشرف فايق.

 

ويشارك في الصالون من الفنانين: المخرج محمد فاضل، النجمة فردوس عبدالحميد،فنان الصورة الدكتور محسن احمد، فنان الديكور الدكتور محمود محسن، المخرج التليفزيوني مجدي أبو عميرة، كاتبة السيناريو حنان البنبي والمخرج الفلسطيني فايق جرادة.

 

المنتج حسين القلا

أنتج "القلا" العديد من الأفلام التي تعد علامات بارزة في السينما المصرية، حيث بدأ مشواره في الإنتاج مع المخرج العالمي يوسف شاهين في (حدوتة مصرية)، ثم توالت الأعمال فقدم: الطوق والاسورة، الكيت كات، البداية، زوجة رجل مهم، المواطن مصري، أرض الخوف وأرض الأحلام.. وغيرهم.

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