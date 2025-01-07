الثلاثاء 07 يناير 2025
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ثقافة وفنون

بطولة خالد النبوي ويسرا اللوزي، TOD تطرح أول 3 حلقات من مسلسل سراب

أبطال مسلسل سراب،
أبطال مسلسل سراب، فيتو

 طرحت منصة TOD أول 3 حلقات من مسلسل سراب، وهو عمل جديد يضم نخبة من النجوم في مقدمتهم خالد النبوي ويسرا اللوزي.

ونشر حساب المنصة على انستجرام فيديو تشويقي للمسلسل مرفقًا بتعليق “مفاجآت غير متوقعة في “سراب”.. كل لحظة تخليك تتساءل أكثر، مع تعمق الغموض.. تابع الحلقات الثلاث الآن!”.

 ونشر حساب المنصة على انستجرام صورة تجمع أحمد مجدي ودياموند بو عبود مرفقة بتعليق “ترقبوا الدراما والتشويق في مسلسل سراب من إنتاج TOD.. باقي يومين فقط هل أنتم مستعدون؟”.

 

تفاصيل مسلسل سراب

 وانطلق اليوم الثلاثاء عرض مسلسل سراب وتعرض الحلقة على منصة TOD، ويجسد الفنان خالد النبوي خلال المسلسل شخصية طارق وهو شخص يؤمن أنه لا توجد حياة ناجحة بدون نظام، وهذا النظام يرسمه الشخص بيده، وهو ما يساعد على توقع ما يحدث قبل وقوعه.

وتقدم يسرا اللوزي خلال المسلسل شخصية ملك، وهي أم وطبيبة وزوجة طارق في المسلسل الذي يجسد شخصيته خالد النبوي ولديها طفل يدعى زين، ولكن حياتهم الزوجية تواجه عدة عقبات خلال الأحداث.

أما هاني عادل فيقدم شخصية نديم وهي شخصية محيرة ومشوقة ومعقدة، بينما يقدم أحمد مجدي شخصية غامضة تحمل اسم نور وهو يعمل في عالم البورصة، ودياموند بو عبود تقدم شخصية ريما، وهي مصورة تعمل وتعيش في مصر، بينما يشارك أحمد وفيق في المسلسل بشخصية عاصم.

وتجسد جيهان الشماشرجي خلال مسلسل سراب شخصية نجلا، وتقدم إنجي المقدم شخصية منى، بينما يشارك محمد كيلاني بشخصية أمير، وتظهر نجلاء بدر بشخصية علا وهي تعمل محامية.  

 مسلسل سراب عمل فني قصير مكون من 10 حلقات،  من بطولة خالد النبوي ويسرا اللوزي وهاني عادل وأحمد وفيق وإنجي المقدم ونجلاء بدر وجيهان الشماشرجي وأحمد مجدي والفنانة اللبنانية دياموند بو عبود.

ويشهد المسلسل التعاون الأول بين يسرا اللوزي وخالد النبوي.

 مسلسل سراب مقتبس عن مسلسل أجنبي

وتدور أحداث مسلسل سراب حول عدد من العلاقات المعقدة ويدور حول الخيانة والحب التضحية وهو من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد، وهو عمل مأخوذ عن مسلسل "Seven Types of Ambiguity"، الذي تم عرضه لأول مرة عام 2017، على مدار 6 حلقات.

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أبطال مسلسل سراب أحمد مجدى الفنان خالد النبوي جيهان الشماشرجي دياموند بو عبود مسلسل سراب منصة TOD يسرا اللوزى

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