الثلاثاء 07 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

فيلم الهنا اللي أنا فيه يحقق مليونا و24 ألف جنيه أمس

فيلم الهنا اللي أنا
فيلم الهنا اللي أنا فيه، فيتو

يعرض في الوقت الحالي بدور العرض السينمائي فيلم الهنا اللي أنا فيه والذي يقوم ببطولته كريم محمود عبد العزيز.

 

إيرادات فيلم الهنا اللي أنا فيه 

وحقق فيلم الهنا اللي أنا فيه لكريم محمود عبد العزيز إيرادات مليونا و24 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس بدور العرض السينمائي.

 

إيرادات فيلم الهنا اللي أنا فيه السبت الماضي

 وحقق فيلم الهنا اللي أنا فيه إيرادات 988 ألف جنيه السبت الماضي في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي.

 

تفاصيل فيلم الهنا اللي أنا فيه 

 فيلم “الهنا اللي أنا فيه” يشارك في بطولته رفقة الفنان كريم محمود عبد العزيز كل من الفنانة دينا الشربيني وياسمين رئيس والفنانة مريم الجندي، وغيرهم. 

 

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، ويعد التعاون الأول بين كريم محمود عبد العزيز والسيناريست أيمن بهجت قمر وأيضا المخرج خالد مرعي.

 

كريم محمود عبد العزيز

 وفي سياق آخر، يستعد الفنان كريم محمود عبد العزيز لتصوير الجزء الثالث من مسلسل “البيت بيتي” رفقة الفنان مصطفى خاطر، حيث حقق الجزءان الأول والثاني نجاحا كبيرا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيرادات فيلم الهنا اللي أنا فيه فيلم الهنا اللي أنا فيه الهنا اللي أنا فيه كريم محمود عبد العزيز
ads

الأكثر قراءة

عادت من الخارج بـ "آيفون"، مصرية تحكي تجربتها مع ضريبة المحمول في المطار (فيديو)

ببالونة بيضاء، شاهد احتفال إمام عاشور بعد تسجيله في شباك سموحة (فيديو)

مصدر أمني: إيقاف فردى شرطة عن العمل واحالة ضابطين للتحقيق بالقاهرة

بعد زيادتها 800 مليار جنيه، خبير اقتصادي: هذا الأمر يحل أزمة الدين العام

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة يحيى عطية الله

نقل يحيى عطية الله إلى المستشفى بعد إصابته في مباراة سموحة (صور)

تقنية الفيديو تلغي هدف الأهلي أمام سموحة بعد 30 دقيقة

بطلان الإجراءات وجوجل ماب، محاور دفاع مرتضى منصور عن عمر زهران في الاستئناف على حبسه بتهمة السرقة

منوعات

المزيد

زوجان يقتلان لاجئة أوكرانية ووالدتها لسرقة طفلتها في ألمانيا

العواصف تتسبب في مصرع 5 أشخاص بالولايات المتحدة (فيديو)

سيول جارفة تجتاح عدة مناطق سعودية

4 إسبان يثيرون الدهشة، قرروا السير بخيولهم إلى مكة للحج على طريقة الأندلسيين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، القلقاس يسجل 17 جنيهًا في سوق العبور

آخر تطورات سعر الدولار مساء اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 في مصر

أسعار الفاكهة اليوم، الحرنكش بـ 50 جنيها في سوق العبور

أسعار السمك والجمبري والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن كأس آسيا بالسعودية 2027 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم خروج الزوجة من المنزل لقضاء احتياجات ضرورية دون إذن زوجها، الإفتاء توضح

ما مدى اشتراط النية في صيام التطوع ووقتها؟ دار الإفتاء تجيب

علي جمعة يرد على فكرة إلغاء الموت والمخاوف من التطور في المستقبل

المزيد
الجريدة الرسمية