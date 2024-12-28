أخبار مصر: بشرى عن قيمة وموعد زيادة المرتبات، الملف السري لـ الشرع بالمخابرات السورية، قصة بيع مباني الوزارات، ارتفاع الذهب

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

مفاجأة هتسعد المصريين، موعد زيادة المرتبات لجميع العاملين بالدولة 2025 وقيمتها

كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية موعد زيادة المرتبات لجميع العاملين بالدولة.

الملف السري لـ أحمد الشرع لدى المخابرات السورية (صور)

تداولت صفحات وقنوات على منصات التواصل الاجتماعي صورًا لتقرير للمخابرات السورية تظهر فيه معلومات عن قائد الإدارة السورية أحمد الشرع وأنه مطلوب لشعبة الأمن السياسي منذ العام 2007.

بيع أم إعادة استغلال، جهاز التنسيق الحضاري يحسم مصير مباني وزارات وسط البلد بعد إخلائها (فيديو)

كشف المهندس محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري، حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين، بعد إخلائها ونقلها للعاصمة الإدارية.

لحظة هروب مدير منظمة الصحة العالمية أثناء القصف الإسرائيلي لمطار صنعاء (فيديو)

نجا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بأعجوبة من غارة جوية نفذتها إسرائيل على مطار صنعاء الدولي يوم الخميس.

أمطار رعدية ورياح وبرد قارس، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

واصلت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيراتها، بشأن حالة الطقس، مؤكدة أن طقس اليوم السبت 28 ديسمبر، يشهد العديد من الظواهر الجوية والتقلبات الجوية.

أسعار الذهب بالصاغة اليوم السبت، المعدن الأصفر وصل لكام؟ (تحديث لحظي)

ترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ أسعارالذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول

الخطر يقترب من السد، خبير يطلق صرخة تحذير بعد وقوع 6 زلازل في إثيوبيا خلال 48 ساعة

علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، على وقوع 6 زلزال في إثيوبيا خلال 48 ساعة، وتأثير النشاط الزلزالي على سد النهضة.

آخر إنذار، محامي الجزيري يهدد الزمالك والتنفيذ خلال 15 يوما

علق أنيس بن ميم محامي سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك، على مستحقات اللاعب لدى الزمالك وعرض الوداد المغربي.

من رومانسية لشخص آخر، رد فعل غير متوقع من جورجينا لحظة فوز رونالدو بجلوب سوكر (فيديو)

حفل جلوب سوكر، أظهرت جورجينا رودريجيز، شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رد فعل مثيرًا، بعد تتويج قائد نادي النصر السعودي، بجائزة مرموقة في حفل جلوب سوكر.

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت، قفزة جديدة واعرف وصل لكام في محلات الصاغة

استقر سعر الجنيه الذهب بحركة التعاملات في محلات الصاغة.

تونس تنجو من فخ صندوق النقد وتعلن سداد كل ديونها الداخلية والخارجية لعام 2024

أكدت وزيرة المالية التونسية سهام نمصية البوغديري أن تونس وبحلول تاريخ 31 من ديسمبر ستتمكن من سداد كامل المبالغ المستوجبة بعنوان الديون وخدمة الدين الداخلي والخارجي لسنة 2024.

كانت هاربة وشفتها صدفة في الشارع، اعترافات عامل حاول ذبح زوجته أمام المارة بحدائق القبة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل شرع في ذبح زوجته بسلاح أبيض “مطواة” بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بسبب خلافات بينهما.

استثناء وكسر لائحة، ليفربول يعتزم مفاجأة صلاح بعد رسالته المثيرة بمباراة ليستر

كشفت تقارير إسبانية أن فريق ليفربول الإنجليزي توصل إلى اتفاق مع محمد صلاح لاعب الفريق، لتجديد عقده حتى 2028.

أطباء بمستشفى كمال عدوان: لا نعرف مصير الدكتور حسام أبو صفية

نقل بعض أعضاء الطاقم الطبي بمستشفى كمال عدوان الذي تعرض لعدوان إسرائيلي واسع أمس الجمعة، جزءًا من شهادتهم حول ما تعرض له المستشفى على يد الاحتلال الإسرائيلي.

إحباط وحدث هام في شهر فبراير، توقعات مثيرة لـ الزعيم عادل إمام في 2025

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، ما ينتظر الزعيم عادل إمام خلال العام الجديد 2025 وما يخبئه الفلك له.

أبرزها الأهلي والجونة، رابطة الأندية تُجري تعديلا عاجلا على مواعيد 4 مباريات بالدوري

أجرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تعديلات على مواعيد 4 مباريات من الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، والخاصة بالأندية المشاركة في البطولات القارية، بعد تحديد المواعيد من جانب الكاف.

ترامب يطلب من المحكمة العليا الأمريكية تأخير حظر تيك توك

دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، المحكمة العليا إلى تأخير تنفيذ الحظر المفروض على “تيك توك” TikTok الصينية حتى يتمكن من حل النزاع بعد توليه منصبه.

اليوم، الحكم على بلوجر شهيرة بتهمة نشر فيديوهات مخلة وخادشة للحياء

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، حكمها على بلوجر شهيرة، على خلفية اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء، ونشر صور مخلة بالآداب العامة على منصات التواصل الاجتماعي، غرضها التحريض على الفسق والفجور.

زارت مصر واستقبلها صدام وخططت لاغتيال القذافي، رفع السرية عن قصة جاسوسة الموساد سيلفيا رافائيل

كشف الصحفي البريطاني والخبير الشهير بالشرق الأوسط، جون سوين، في مذكراته "نهر الزمن" عن تعرضه للخداع على يد عميلة موساد إسرائيلية كانت ناشطة فى الشرق الأوسط، زارت مصر واستقبلها صدام حسين وسعت خلف القذافي.

إحباط وعزلة وصدمات عاطفية، ماذا قالت خبيرة الأبراج عن نجوم الفن في 2025

كشفت خبيرة علم الفلك والأبراج عبير فؤاد عن طوالع نجوم ونجمات الفن في العام الجديد 2025.

منعا للقيل والقال، عجمان الإماراتي يكشف ماذا يحدث بالنادي حال ضم مروان عطية

كشف محمد طارق، المنسق الإعلامي لنادي عجمان الإماراتي، حقيقة الأخبار المتداولة بوجود مفاوضات من جانب النادي للتعاقد مع مروان عطية، نجم خط وسط النادي الأهلي، لتدعيم صفوفه خلال الفترة القادمة.

نجوت بأعجوبة، مدير الصحة العالمية يكشف تفاصيل نجاته من غارة إسرائيلية في اليمن

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، يوم الجمعة إنه لم يكن واثقًا من أنه سينجو من غارة جوية نفذتها إسرائيل على مطار صنعاء الدولي يوم الخميس.

مواعيد مباريات اليوم السبت 28-12-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، العديد من المباريات أبرزها لقاءات خليجي 26.

مشاهد صادمة، ضرب سجين إفريقي حتى الموت على يد حراس سجن بأمريكا (فيديو وصور)

نشرت سلطات نيويورك، الجمعة، مقاطع فيديو "صادمة" و"مزعجة" للعنف الذي تعرض له سجين أمريكي من أصل إفريقي توفي بعد تعرضه للضرب على أيدي حراس أحد سجون المنطقة.

في غياب الأهلي، اتحاد الكرة يجري اليوم قرعة دور الـ32 لكأس مصر

يجري اتحاد الكرة المصري، اليوم السبت، مراسم قرعة دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر للموسم الحالي 2024 - 2025.

قانون مثير في كوريا الشمالية، الطلاق يؤدي إلى السجن بمعسكرات العمل القسري للزوجين

قررت كوريا الشمالية في خطوة تهدف إلى الحد من ظاهرة الطلاق، إرسال الأزواج الذين يقررون الانفصال إلى معسكرات العمل القسري وقد تتراوح مدة العقوبة بين شهر و6 أشهر.

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