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الخطر يقترب من السد، خبير يطلق صرخة تحذير بعد وقوع 6 زلازل في إثيوبيا خلال 48 ساعة

سد النهضة، فيتو
سد النهضة، فيتو

سد النهضة، علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، على وقوع 6 زلزال في إثيوبيا خلال 48 ساعة، وتأثير النشاط الزلزالي على سد النهضة.

وكتب “شراقي” عبر صفحته بـ"فيس بوك" تحت عنوان: "ثلاثة زلازل اليوم في إثيوبيا باجمالي 44 زلزالًا فى 2024، وقال: "وقع أمس 27 ديسمبر 2024، ثلاثة زلازل فى منطقة الأخدود الإثيوبي بقوة 4.9، 4.4، 4.7 درجة على مقياس ريختر، بعمق 10 كم، الساعة 4 ص، 6.46 ص، 5:26 م بتوقيت القاهرة، وسبقهم ثلاثة زلازل بداية هذا الأسبوع 21، 23، 26 ديسمبر الجاري بقوة 4.4، 4.6، 4.5 درجة، على بعد 150 كم شرق أديس أبابا، 600 كم من سد النهضة".


وأضاف: "بذلك يصل عدد الزلازل هذا العام فى إثيوبيا ومحيطها 44 زلزالًا أقوى من 4 درجات أشدها 5.2 درجة فى 6 أكتوبر الماضي، مسجلًا بذلك أعلى رقم خلال العشر سنوات الأخيرة،  وكان المتوسط قبل بدء التخزين فى سد النهضة 2020 حوالي 5 زلازل/سنة، وبلغ 38 زلزالًا في 2023".
 

واختتم: "الزلازل الحالية ضعيفة إلى متوسطة تأثيرها أقل في سد النهضة نظرًا للمسافة 600 كم أو القوة الضعيفة، إلا أنه قد يحدث ما هو أشد وأقرب".

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سد النهضة الدكتور عباس شراقي زلازل الأخدود الإثيوبى التخزين في سد النهضة
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