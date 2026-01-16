أسماء الأشقاء ضحايا تسريب غاز ببنها

18 حجم الخط

حصلت فيتو على أسماء ضحايا حادث تسريب غاز داخل منزلهم بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، وهم: إبراهيم علي 16 سنة، خديجة علي 14 سنة، رقية علي 13 سنة، ومريم علي 12 سنة، جنة علي 8 سنوات.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا عن الحادث، وانتقلت على الفور قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى المنزل وبعد الفحص، تم التأكد من وفاة الأشقاء الخمسة، ونُقلت الجثامين إلى مستشفى بنها العام تحت تصرف النيابة العامة.

النيابة العام تعاين موقع وفاة 5 أشقاء في تسريب غاز ببنها



وتواصل النيابة العامة التحقيقات، وقررت ندب الطب الشرعي لتحديد أسباب وفاة 5 اشخاص في قرية ميت عاصم مركز بنها والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.



وأكدت المصادر الأولية أن الحادث نجم عن تسرب الغاز، مع استمرار فحص الموقع لمعرفة الأسباب الفنية، وسط دعوات الأهالي للالتزام بإجراءات السلامة داخل المنازل حفاظًا على الأرواح.

دور الطب الشرعي

يعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

